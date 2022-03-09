Bakan Yanık duyurdu: Yaşlı ve engelli aylıkları yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bu ay yaklaşık 836 milyon lira yaşlı aylığı ile 653 milyon lira engelli aylığı olmak üzere 1 milyar 489 milyon lirayı aşan bir ödeme yaptıklarını söyledi.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü vurgulayan Yanık, bu kişilere yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini anlattı.

Bakan Yanık, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda engelli ve yaşlılarımızın yanındayız" dedi. .