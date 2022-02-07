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Bakan Yanık açıkladı: O maaşlar hesaplara yatmaya başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şubat ayı yaşlı ve engelli aylıklarını, farklarıyla birlikte hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

1 Saat Önce
2022-02-07 12:44:24
Bakan Yanık açıkladı: O maaşlar hesaplara yatmaya başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Şubat ayı içerisinde yaklaşık 1 milyar 31 milyon lira tutarında yaşlı aylığı yardımında bulunacaklarını belirten Yanık, "Ödeme dönemi içerisinde yaklaşık 799 milyon TL de engelli aylığı ödemesi yapılacak." bilgisini paylaştı.

Bu kapsamda toplamda 1 milyar 830 milyon lira ödeme gerçekleştireceklerini ifade eden Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemeyle birlikte yaşlı aylığı 828 liradan 1084 liraya, yüzde 40-69 engelli aylığı 661 liradan 865 liraya yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 991 liradan 1298 liraya yükseldi.

Bu doğrultuda şubat ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını ocak ayından kaynaklanan farkı ile birlikte hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Bakan Yanık, engelli ve yaşlılara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti.

Engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Yanık, hayata etkin katılım ve bağımsız yaşam için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda engelli ve yaşlıların yanında olduklarının altını çizdi.

Bakan Yanık, yaşlı ve engelli aylıklarını 9 Şubat tarihine kadar sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını bildirdi. .

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