Bakan Yanık: 93 milyon TL sosyal yardım ödemesi yapacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, “Beş nakdi sosyal yardım programımız ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık 93 milyon TL ödeme yapacağız. Ödemeleri bugün itibarıyla ihtiyaç sahiplerimizin hesaplarına yatırmaya başlıyoruz” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, düzenli olarak yapılan sosyal yardımlar kapsamında Ağustos ayına ilişkin Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Nakdi Yardım (EVEK), Muhtaç Asker Ailelerine Yardım (MAAY), Muhtaç Asker Çocuklarına Yardım (MAÇY), Öksüz Yetim Yardımı (ÖYY) ve Kronik Hastalık Yardımı kapsamında ödemelerin bugün itibarıyla başlayacağını açıkladı.

'İHTİYAÇ SAHİBİ KADINLARA YAKLAŞIK 52.6 MİLYON TL DESTEK'

Bu doğrultuda ödenecek sosyal yardımların detayını paylaşan Bakan Yanık, “Eşi vefat eden ve yardıma muhtaç kadınlarımızın yanındayız. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi kadınlarımıza toplamda 52.6 milyon TL destek sağlıyoruz” diye konuştu.

'İHTİYAÇ SAHİBİ ASKER AİLELERİNE DESTEK'

Yanık, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların aileleri ile çocuklarına 2 ayrı sosyal yardım programı ile destek verdiklerini belirterek, bu kapsamda ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yaklaşık 25.4 milyon TL yatıracaklarını söyledi.

Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş, 18 yaş altındaki ihtiyaç sahibi çocuklar için de destekte bulunduklarını kaydeden Yanık, bu kapsamda 11.3 milyon TL hesaplara yatırılacağını kaydetti.

Bakan Yanık, tüberküloz ve subakut sklerozan panensefalit (SSPE) kronik hastalığı olan ihtiyaç sahiplerine de nakdi yardımda bulunduklarının altını çizerek, "3.6 milyon TL destekte bulunacağız” şeklinde konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.