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Bakan Varank, yeni destek programının ayrıntılarını açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, KOSGEB aracılığıyla mikro ölçekli işletmelere 30 bin lira, küçük işletmelere 75 bin lira üst limitli destek vereceklerini belirterek, 'Teknoloji tabanlı start-up'ların test ve sertifikasyon gibi ihtiyaçları için de 25 bin liraya kadar ilave destek sağlayacağız' dedi.

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Google News - Timeturk
02.05.2021 10:46:13
Bakan Varank, yeni destek programının ayrıntılarını açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB aracılığıyla mikro ölçekli işletmelere 30 bin lira, küçük işletmelere 75 bin lira üst limitli destek vereceklerini belirterek, "Teknoloji tabanlı start-up'ların test ve sertifikasyon gibi ihtiyaçları için de 25 bin liraya kadar ilave destek sağlayacağız. Toplamda yaklaşık 130 bin işletmemizin bu programdan yararlanabileceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu KOSGEB'in 5 milyar lira bütçeli yeni destek programının ayrıntılarını açıkladı.

KOSGEB'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zarar gören imalat sektöründeki işletmelerle 2017 ve sonrasında kurulan teknoloji tabanlı start-up'lar için bu programı başlattığını ifade eden Bakan Varank, başvuruları 3 ile 21 Mayıs arasında alacaklarını bildirdi.

Varank, mikro ölçekli işletmelere 30 bin lira, küçük işletmelere 75 bin lira üst limitli destek vereceklerini vurgulayarak, "Teknoloji tabanlı start-up'ların test ve sertifikasyon gibi ihtiyaçları için de 25 bin liraya kadar ilave destek sağlayacağız. Toplamda yaklaşık 130 bin işletmemizin bu programdan yararlanabileceğini öngörüyoruz." bilgisini verdi.

Dünyayı etkisi altına almayı sürdüren salgının bütün iş yapma biçimlerini değiştirdiğini, sosyal hayattan ekonomiye, sanayiden teknolojiye kadar hayatın her alanında yeniliklerin bir biri ardına geldiğini belirten Varank, "Bu dönemde Kovid-19'a karşı ilk aksiyon alan ülkelerden biri olduk." ifadesini kullandı.

Varank, bu süreçten ekonominin belkemiği olarak kabul edilen KOBİ'lerin de etkilendiğine işaret ederek, pandeminin KOBİ'ler üzerindeki etkisini azaltmak için tüm enstrümanları aktif şekilde kullandıklarını vurguladı.
Bakan Varank, KOSGEB alacaklarını 3 ay süreyle ertelediklerini, projelere de 4 ay ek süre tanıdıklarını, süreç boyunca yaptıkları anketlerle de KOBİ'lerin nabzını tutarak taleplerini almayı ihmal etmediklerini belirtti.

Bu olağanüstü dönemi, proaktif bir yönetim anlayışıyla sürdürmeye devam ettiklerini belirten Varank, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni destek programımızı duyurdu. Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı, imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge gibi sektörlerde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelerin finansmana kolay erişimini hedefliyor. Bu program ile Kovid-19'dan etkilenen işletmelerimizi destekleyeceğiz. 2020'de 2019'a kıyasla belirli bir gelir kaybına uğrama veya nakit akışı bozulma durumuna bakacağız. Kapsama giren ve 2020 yılı mart ayı istihdamını koruyan işletmelerimiz, geri ödemeli bu desteğimizden faizsiz olarak yararlanabilecek. İşletmelerimiz 3 yıl sonra, yani 2024'ten itibaren ödemelerini eşit taksitlerle yapacak."

Varank, teknolojik faaliyetlere ilave 25 bin lira destek sağlanacağını ifade ederek, bu programla bir yıl önceki istihdamlarını koruyan işletmelere mikro ölçekliyse 3 ayda toplamda 30 bin, küçük ölçekliyse yine 3 ayda toplamda 75 bin liraya kadar destek vereceklerini bildirdi.

Teknoloji tabanlı start-up'ların bu yıl içinde gerçekleştirdikleri veya gerçekleştirmeyi planladıkları teknoloji faaliyetleri için de ekstra 25 bin liraya kadar ilave destek sağlayacaklarını belirten Varank, şunları ifade etti:
"Yine bu start-up'lara özel olarak, gelir kaybı veya nakit akışı kriterine bakmayacağız. Toplamda yaklaşık 130 bin işletmemizin bu programdan yararlanabileceğini öngörüyoruz. Şu anki hedefimiz, haziran ayında ilk destek ödemelerini yapmak. Mikro ve küçük ölçekli şartları tutan işletmelerimizin finansmana hızlı ve kolay erişimini sağlayacak bu desteğimizin Türkiye'deki KOBİ ekosistemine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu vesileyle mikro ve küçük işletmeleri, bu programımızdan yararlanmaya davet ediyorum."

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan