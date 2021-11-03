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TIMETURK / EKONOMİ / Bakan Varank'tan TOGG 2022 ile ilgili önemli açıklama

Bakan Varank'tan TOGG 2022 ile ilgili önemli açıklama

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Hedeflendiği şekilde ilk araç, 2022’nin sonunda seri üretim bandından inmiş olacak.' dedi.

17 Dakika Önce
2021-11-03 11:00:01
Bakan Varank'tan TOGG 2022 ile ilgili önemli açıklama

Yerli otomobil TOGG'un üretim yolculuğu planlandığı şekilde devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Hedeflendiği şekilde ilk araç, 2022'nin sonunda seri üretim bandından inmiş olacak." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe sunumunda açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yılın ilk 9 ayında 161 milyar liranın üzerinde yatırım tutarı olan 8 bin 564 teşvik belgesi düzenledik.

Üretim, ihracat ve inovasyon öncülüğünde yakaladığımız sağlıklı büyüme trendini önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz.

(TOGG) Hedeflendiği şekilde ilk araç, 2022'nin sonunda seri üretim bandından inmiş olacak."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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