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TIMETURK / EKONOMİ / Bakan Varank'tan tekstil işçilerine ziyaret

Bakan Varank'tan tekstil işçilerine ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sinop Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren fabrika ve iş yerlerini ziyareti sırasında tekstil işçileriyle yemek yedi.

3 Saat Önce
2021-07-17 18:40:10
Bakan Varank'tan tekstil işçilerine ziyaret

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Bakan Varank, ildeki Su Ürünleri İşleme Şoklama ve Depolama Tesisi Temel Atma, Keten Müzesi Projesi İmza ve Satem Biyokütle Enerji Santrali Açılış törenlerini gerçekleştirmesinin ardından Sinop OSB ve Küçük Sanayi Sitesi'nde ziyaretlerde bulundu.

Varank, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve kurumsal firmaların tekstil ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretim yapan, aylık 145 bin adet üretim kapasitesine sahip Ersa Tekstil'in OSB'deki fabrikasını ziyaret etti.

Burada incelemelerde bulunan Varank, bir işçiyle beraber ütü yaptı. Varank daha sonra işçilerle birlikte sıraya girdi ve karavanadan yemek yedi.

Sinop Küçük Sanayi Sitesi'ndeki esnafı da ziyaret eden Varank, gemi motorları, kalıp üretimi, araç bakım ve tamiri gibi alanlarda faaliyet gösteren iş yerlerine ilişkin bilgi aldı.

Varank, ziyaretleri sırasında kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Varank, Sinop 1. ve 2. Kısım Küçük Sanayi Sitesi Başkanlığına uğradı.

Varank son olarak Sinop Valiliğini ziyaret etti ve burada şeref defterini imzaladı.

Ziyaretlerinde Bakan Varank'a, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Serkan Genç ve AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun eşlik etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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