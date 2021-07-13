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Bakan Varank'tan sanayi üretimi açıklaması: ''Gaza basmaya devam''

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin güçlü sanayi altyapısının şoklar karşısında toparlanma becerisini bir kez daha kanıtladığını belirtti.

57 Dakika Önce
2021-07-13 17:14:18
Bakan Varank'tan sanayi üretimi açıklaması: ''Gaza basmaya devam''

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Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mayıs ayına ilişkin sanayi üretim verilerini değerlendirdi.

Türkiye'nin güçlü sanayi altyapısının şoklar karşısında toparlanma becerisini bir kez daha kanıtladığına dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

"Mayısta sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 40, aylık ise yüzde 1,3 arttı. Bu performans, 2021'in 2. çeyreğindeki yüksek büyüme beklentimizi daha da güçlendirdi. Gaza basmaya devam."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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