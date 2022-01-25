Bakan Varank’tan İran gazı kesintisine ilişkin açıklama

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara'nın Polatlı ilçesinde KontrolMatik Teknoloji Lityum Demir Fosfat Batarya Fabrikası'nın temel atma töreninde bir süre önce kesilen İran doğalgazına ilişkin açıklamada bulundu

Bakan Varank, son birkaç günün ana gündemi olan doğal gaz arzındaki İran kaynaklı kesintiye de özel bir parantez açmak istediğini vurgulayarak, "Maalesef bu durum kısa süreliğine de olsa sanayi tesislerinde doğal gaz ve elektrik kısıtlamalarına yol açıyor. 'Bu kesintilerden herkes nasibini alsın' gibi eşitlikçi görünen; ama aslında adil olmayan bir görüşü de elbette dile getirenler de var. Ancak, takdir edersiniz ki kışın ortasında vatandaşlarımızın konutlarında herhangi bir kısıntıya gitmemiz elbette düşünülemez. Süreci, ortaya çıktığı ilk andan itibaren Enerji Bakanlığımız yakından ve titizlikle yürütüyor. Pazar akşamı OSB yönetimlerimizle, sektör temsilcilerimizle bir araya gelip, 500 kişilik bir grupla bir değerlendirme yaptık. Bu sıkıntıyı en az hasarla nasıl atlatacağımızı istişare ettik. Aldığımız görüş ve değerlendirmelere göre de Enerji Bakanlığımız gerekli düzenlemeleri ivedilikle yaptı, yapıyor. Buradaki temel yaklaşımımız oluşabilecek makine teçhizat hasarlarını, ham madde kayıplarını minimize ederek kısıtlamaların üreticiler üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirebilmek. İran kaynaklı bu sorunu yine sanayicilerimizle el ele vererek inşallah en kısa sürede atlatacağız" ifadesini kullandı. .