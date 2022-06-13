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TIMETURK / EKONOMİ / Bakan Varank’tan dev yatırım paylaşımı

Bakan Varank’tan dev yatırım paylaşımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, nisanda düzenlenen 1144 teşvik belgesiyle 31 bin 176 kişiye istihdam sağlayacak 32,5 milyar liralık yatırımı destekleyecekleri bildirdi.

53 Dakika Önce
2022-06-13 22:52:44
Bakan Varank’tan dev yatırım paylaşımı

Bakan Varank, sosyal medya hesabından, nisan ayındaki yatırım teşvik belgelerine ilişkin rakamları paylaştı.

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Özel sektörün ülke ekonomisine güvenmeye ve yatırım yapmaya devam ettiğine dikkati çeken Varank, "Nisan 2022'de düzenlediğimiz 1144 teşvik belgesiyle 31 bin 176 kişiye istihdam sağlayacak 32,5 milyar liralık yatırımı destekleyeceğiz. Bu yatırımların büyük çoğunluğu da komple yeni üretim tesisi olacak!" ifadesini kullandı.

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