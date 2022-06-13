Bakan Varank’tan dev yatırım paylaşımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, nisanda düzenlenen 1144 teşvik belgesiyle 31 bin 176 kişiye istihdam sağlayacak 32,5 milyar liralık yatırımı destekleyecekleri bildirdi.