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Bakan Varank açıkladı: Türkiye beyaz eşya ihracatında 'Avrupa şampiyonu' oldu

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Bakan Varank açıkladı: Türkiye beyaz eşya ihracatında 'Avrupa şampiyonu' oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, beyaz eşya sektörünün geçen yıl ihraç ettiği 26 milyon ürünle Avrupa'da birinci olduğunu bildirdi.

1 Saat Önce
2022-01-30 11:47:23
Bakan Varank açıkladı: Türkiye beyaz eşya ihracatında 'Avrupa şampiyonu' oldu

Türkiye, dünyada yaşanan olumsuz gelişmeler ve pandemi salgınına rağmen ihracatta rekorlar kırıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından, 2021 yılı beyaz eşya sektörünün performansına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Varank, şunları kaydetti:

"Geçen yıl Türkiye'de, 1 milyon 640 bin bulaşık makinesi, 2 milyon 250 bin buzdolabı, 2 milyon 150 bin çamaşır makinesi, 1 milyon 120 bin derin dondurucu, 1 milyon 70 bin fırın, 250 bin kurutucu satıldı. 2021 yılında 26 milyon ürün ihraç eden beyaz eşya sektörümüz Avrupa'nın birincisi."

Ekran Resmi 2022-01-30 11.54.54 .

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