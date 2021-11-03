Bakan Varank açıkladı! Dünya devi Gemlik'e geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 'TOGG ile dünya devi FARASİS, 20 GWh'lik pil yatırımına yakın zamanda Gemlik'te başlayacak.' dedi.

Dünya genelinde yaşanan ekonomik krize rağmen, dünya devlerinin Türkiye'ye olan ilgisi her geçen gün artıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TOGG ile dünya devi FARASİS, 20 GWh'lik pil yatırımına yakın zamanda Gemlik'te başlayacak." dedi.

Varank konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Sıvı yakıtlı RAMJET Projesi'nde son safhaya geldik. 2022'de süpersonik hızlarda çalışan bir RAMJET motoru prototipini ortaya çıkaracağız.

60 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Çalışan ve Üreten Gençler Programıyla 32 ilde 170 fabrikayı yatırımcıların hizmetine sunuyoruz. 600 milyon lirayı aşkın destekle 60 bin gencimiz istihdam edilecek."

Bu yıl mobilite, üretimde yapısal dönüşüm, dijitalleşme, sağlık ve kimy​​​​​​​a alanlarında yeni çağrılara çıktıklarını anımsatan Varank, şu bilgileri paylaştı: "Böylece 50 milyar dolarlık cari açığın kaynağı olan 919 kritik ürün ve teknolojinin ülkemizde üretilmesine imkan sağlayacağız. 85 milyonun ortak hayali olan Türkiye'nin Otomobili Projesi emin adımlarla yoluna devam ediyor. Bugüne kadar 2,5 milyar liralık yatırım tamamlandı, yıl sonunda bu tutar 3,5 milyar lirayı bulacak. Hedeflendiği şekilde ilk araç, 2022'nin sonunda seri üretim bandından inmiş olacak.

Elektrikli araçların kalbi olan bataryaların, Türkiye'de üretilmesi konusunda da ciddi ilerleme kaydettik. TOGG ile dünya devi FARASİS, 20 GWh'lik pil yatırımına yakın zamanda Gemlik'te başlayacak. Ayrıca, diğer küresel batarya üreticileriyle de görüşmelerimiz sürüyor. TOGG başta olmak üzere ülkemizde elektrikli araçların yaygınlaşmasını destekleyecek şarj altyapısı konusunda çalışmalarımız hızlandı. Teknik standartları yayımladık. İl il, ilçe ilçe şarj istasyonu ihtiyacını belirledik. Buna yönelik destek mekanizmalarını tasarladık."

"ULUSLARARASI YATIRIMLARDA GÜVENLİ LİMAN"

Yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Varank, kapsamlı teşvik ve destek mekanizmalarıyla Türkiye'yi uluslararası yatırımlarda güvenli liman olarak öne çıkarmak için var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti. Küresel İnovasyon Endeksi'nde bu yıl 10 basamak birden yükselerek Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine, 41'inci sıraya ulaştıklarını anımsatan Varank, oluşturdukları yatırım ortamı sayesinde özel sektör yatırımlarının devam ettiğini belirtti.

Kaynak: milliyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.