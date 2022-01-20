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TIMETURK / EKONOMİ / Bakan Varank, 2021'de Türkiye'de 772 bin yeni otomobil ve ticari aracın satıldığını bildirdi

Bakan Varank, 2021'de Türkiye'de 772 bin yeni otomobil ve ticari aracın satıldığını bildirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen yıl Türkiye'de 772 bin yeni otomobil ve ticari aracın satıldığını belirtti.

18 Dakika Önce
2022-01-20 16:14:43
Bakan Varank, 2021'de Türkiye'de 772 bin yeni otomobil ve ticari aracın satıldığını bildirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen yıl Türkiye'de 772 bin yeni otomobil ve ticari aracın satıldığını belirtti.

Bakan Varank, Twitter hesabından otomotiv sektörünün 2021 yılı satış ve ihracat performansına ilişkin paylaşımda bulundu.

Geçen yıl Türkiye'de 772 bin yeni otomobil ve ticari aracın satıldığını aktaran Varank, "Ülkemizde üretilen 937 bin araç da ihraç edildi. Türk otomotiv endüstrisi 2021 yılını 29,8 milyar dolarlık ihracatla kapattı." ifadesini kullandı. .

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