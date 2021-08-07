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TIMETURK / EKONOMİ / Bakan Pakdemirli: Üreticilere destek ödemesi başladı

Bakan Pakdemirli: Üreticilere destek ödemesi başladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaklaşık 210 milyon 44 bin 627 liralık destek ödemelerinin bugün saat 18.00 itibarıyla üreticilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını bildirdi.

16 Saat Önce
2021-08-07 00:49:15
Bakan Pakdemirli: Üreticilere destek ödemesi başladı

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Bakanlığın, Twitter hesabından üreticilere verilecek desteklerle ilgili paylaşım yapıldı.

Bakan Pakdemirli, iyi tarım uygulamaları desteği kapsamında 71 milyon 260 bin 660 lira, organik tarım uygulamaları desteği alanında da 52 milyon 686 bin 884 lira ödeme yapılacağını bildirdi.

Hububat baklagil fark ödemesi desteği kapsamında 49 milyon 636 bin 448 lira ödeme yapılacağını vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında 19 milyon 327 bin 429 lira, hayvancılık destekleri kapsamında hayvan hastalıkları tazminatı 17 milyon 130 bin 5 lira, toplam yaklaşık 210 milyon 44 bin 627 lira ödeme yapacağız. Ödemeler bugün saat 18.00 itibarıyla üreticilerimizin hesaplarına aktarılmaya başlandı."

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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