Bakan Pakdemirli: Türkiye kendi kendine yüzde 130- 140 yeterli bir ülkedir

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Tarımsal hasılamız 2021 henüz açıklanmadı. İhracatımız 2021 yılında Cumhuriyet tarihi rekorudur. İhracatımız 2021’de yüzde 21 artarak, 22,3 milyar dolara geldi. Dış ticaret fazlamız da 6,7 milyar dolara yükseldi. Yani bunun anlamı şu; Türkiye kendi kendine yüzde 130- 140 yeterli bir ülkedir” dedi.

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü'nün açılışını gerçekleştirmek için kente gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Bakan Pakdemirli, daha sonra Sinop Kültür Merkezi'nde düzenlenen ‘Sektör Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Pakdemirli, çiftçinin üretimini arttırmaya yönelik hazırlanan gelir koruma sigortası ve sözleşme projesine ilişkin bilgiler verdi. Üreticilerin ürünlerini garanti altına alacaklarını belirten Pakdemirli, gelir koruma sigortası ve sözleşmesi diye çiftçimizi kuşatacak iki ayrı proje üzerinde çalışıyoruz. Yani çiftçimiz bugün toprağa tohum attığı zaman veya ürünü toplayacağı zaman yarın bunun üzerinden ne kadar rakam toplayacağına dair bir fikri genelde olmuyor, hasadı beklemek zorunda oluyor. Hasadı beklemeden sözleşmeli üretimle veya gelir koruma sigortasıyla bunu garanti altına alırsak biz üretimi arttırmayla ilgili artı sağlayacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.

Bitkisel ve hayvansal üretim ile Türkiye'nin yalnızca kendisine değil, dünyaya da önemli ihracat yaptığını ifade eden Pakdemirli, “Bitkisel ve hayvansal üretim açısından ülkemiz sadece kendisini değil dünyayı da doyuran bir ülkedir. Sebzede ve meyvede Avrupa Birliği'nde birinci, dünyada dördüncü sıradayız. Meyvede dünyada altıncı sıradayız. Hayvancılıkta son 3,5 senede yüzde 6,5 artarak 18 milyon 500 bin, küçükbaşta yüzde 24,5 artarak 58 milyon TL'ye geldi” ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, 2021 yılında tarımsal hasılatın rekor seviyede olduğunu dile getirerek, “Tarımsal hasılamız 2021 henüz açıklanmadı. İhracatımız 2021 yılında Cumhuriyet tarihi rekorudur. İhracatımız 2021'de yüzde 21 arttı. 22,3 milyar dolara geldi. Dış ticaret fazlamız da 6,7 milyar dolara geldi. Yani bunun anlamı şu; Türkiye kendi kendine yüzde 130-140 yeterli bir ülkedir” dedi.

‘KİMSENİN HİBESİNDEN ÇALMAYA HAKKI YOKTUR'

Bakan Pakdemirli, aldıkları şikayetler üzerine harekete geçerek tarımsal alanda hibe ile makine alan çiftçinin aldığı ürünlere zam yapanlara büyük cezalar kesileceğini duyurarak, şu ifadelere yer verdi:

“Bununla ilgili ben açık açık söylüyorum; Tarım ve Orman Bakanlığı'nı arayın, özellikle özel kalemi arayın. Nerede ne problem varsa, hangi satıcı size bunu yapıyorsa biz ilgili bakanlıklarımız ve Ticaret Bakanlığı dâhil olmak üzere onlara Rekabet Kurumu üzerinden büyük cezalar kesilmesini sağlayacağız. Biz bir şeyin yüzde 50'sini veriyorsak gerçekten yüzde 50 vermemiz lazım. Kimsenin benim üreticimin payından, hibesinden çalmaya hakkı yoktur. Kusura bakmasın makine üreticileri.”

‘KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI ÖNEMLİ MÜCADELENİN İÇİNDEYİZ'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sinop Kültür Merkezi'nde düzenlenen ‘Sektör Toplantısı'nın ardından Orman Bölge Müdürlüğü'nün açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Pakdemirli, geçen yıl iklim değişikliği nedeniyle yaşanan orman yangınları ve sel felaketlerinde büyük kayıplar verildiğini belirterek, ilerleyen dönemlerde kayıplara mahal vermemek için bakanlığa bağlı teşkilatlara yeni birimler kazandırdıklarını söyledi.

2021'in küresel ısınma ve iklim değişikliğinin hissedildiği sene olduğunu kaydeden Pakdemirli, “2021 yılı, küresel ısınma ve iklim değişikliğini çok derin hissettiğimiz bir yıl olarak kayıtlara geçti. Bu süreçten en fazla etkilenen alanların başında; tarım, orman ve su geliyor. Bilimsel araştırma ve modellemeler, ülkemizin de yer aldığı Akdeniz havzasının, iklim değişikliğinden daha fazla etkileneceğini bizlere gösteriyor. Bazı bölgelerde aşırı yağış ve sellere, bazı bölgelerimiz de ise orman yangınlarına ve kuraklıklara şahit oluyoruz. Ülkemizde son 5 yıla baktığımızda; don afeti yaşanan alanlarda yüzde 256, kuraklık afeti yaşanan alanlarda yüzde 746, yangın afeti yaşanan alanlarda yüzde 246, sel-su baskını yaşanan alanların sayısında yüzde 95 artış olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı önemli bir mücadelenin içerisine girmiş bulunuyoruz. En büyük karbon yutağı olan orman ekosistemleri, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol üstleniyor" dedi.

Son 19 yılda 5,5 milyar fidanı toprakla buluşturduklarını da belirten Bakan Pakdemirli, konuşmasının ardından Orman Bölge Müdürlüğü binasının açılışını gerçekleştirdi. DHA .