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TIMETURK / EKONOMİ / Bakan Pakdemirli: Marmara Denizi'ndeki balıklar tüketilebilir

Bakan Pakdemirli: Marmara Denizi'ndeki balıklar tüketilebilir

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Şu an itibarıyla Marmara Denizi'nden çıkan balıkların yenilmesi ve tüketilmesiyle alakalı herhangi bir problem yok.' dedi.

6 Dakika Önce
2021-07-08 19:50:47
Bakan Pakdemirli: Marmara Denizi'ndeki balıklar tüketilebilir

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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Marmara Denizi'nden çıkan balıkların tüketilmesiyle alakalı herhangi bir problem yok

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki Taşhan'da düzenlenen sektör buluşması toplantısından önce gazetecilere yaptığı açıklamada, müsilajla mücadelenin sabır gerektirdiğini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un liderliğinde güzel bir çalışma yapıldığını belirten Pakdemirli, "Burada bir Müsilaj Komisyonu da kuruldu Meclis'te. Bununla alakalı da önümüzdeki hafta Bakanlığımızdan bir bakan yardımcısı ve genel müdürümüz özellikle bizimle ilgili olan konularla alakalı bu komisyona sunum yapıyor olacaklar." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, Marmara'dan avlanan balıkların tüketilip tüketilemeyeceğiyle ilgili sorular geldiğini anlattı.

Bu konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Şu an itibarıyla Marmara Denizi'nden çıkan balıkların yenilmesi ve tüketilmesiyle alakalı herhangi bir problem yok. Zaten şu anda av mevsimi açık değil yani av yasağının geçerli olduğu bir dönemdeyiz. Bu av yasağı ne zaman kadar devam ediyor? 1 Eylül'e kadar devam ediyor. Bunun haricinde olta balıkçılığına yani kıyı balıkçılığına şu anda Marmara Denizi açık. Buradan tutulan ve avlanan balıklar özellikle tezgahlarda çok fazla yer almıyor ama yer alsa dahi bunların da yenilmesi ve tüketilmesiyle ilgili herhangi bir problem, herhangi bir bulgumuz şu ana kadar yok.

Av yasağının devam etmesi veya Marmara özelinde devam etmesi konusuyla ilgili henüz bir gereksinim duymuyoruz. Bir gereksinim duyacak olursak 1 Eylül tarihi belki biraz daha uzatılabilir ama bir gereksinim duymayacağımızı düşünüyorum. Zaten av yasağı kalktığında 1 Eylül itibarıyla da Marmara'nın da birçok kesiminde büyük gırgır avcılığı yasak. Adalar etrafında yasak. O anlamda herhangi bir problem olmadığını söylemekle beraber şimdilik de av yasağının uzatılacağıyla alakalı, mevsimin uzatılacağıyla alakalı değerlendirmemiz yok. Gerekirse bu değerlendirmeyi yaparız."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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