Bakan Pakdemirli’den yetiştiricilere destek müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, anaç koyun ve keçi desteği ödemelerine bu haftadan itibaren başlayacaklarını açıkladı. Bakan Pakdemirli, müsilajdan etkilenen balıkçılara da destek verileceğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, anaç koyun ve keçi desteği ödemelerine bu haftadan itibaren başlayacaklarını açıkladı. Bakan Pakdemirli, müsilajdan etkilenen balıkçılara da destek verileceğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 201 bin 509 yetiştiriciyi kapsayan anaç koyun ve keçi desteği ödemelerine bu haftadan itibaren başlayacaklarını bildirdi.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, anaç koyun ve keçi desteği ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Pakdemirli, "Anaç koyun ve keçi desteği kapsamında, 201 bin 509 yetiştiricimizin 24 milyon 304 bin 858 baş anaç koyun ve keçisi için 753 milyon 515 bin lira destekleme ödemesine bu haftadan itibaren başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Müsilajdan etkilenen balıkçılara da destek

Marmara Denizi'nin karşı karşıya kaldığı 'deniz salyası' olarak adlandırılan müsilajla ilgili de açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Müsilaj sorunu... Marmara acil eylem planı açıklandı.

"Su Şurası sonrası kararlar alınacak. Marmara'daki müsilaj, çok miktarda balıkçı ağının denizlerde kaybolmasına ya da denizden çıkarılamamasına neden oldu. Bu ağların çıkarılması için çalışma yürüteceğiz.

Marmara'da küçük kıyı balıkçısına ödediğimiz destekleme miktarını 2 katına çıkardık.

Endüstriyel (büyük) balıkçılar için düşük faizli kredi ve borç erteleme çalışması yapıyoruz.

Küçük pelajik balıkların koruma altına aldığımız üreme, beslenme ve büyüme bölgelerini genişletmeyi planlıyoruz. Akademik çalışmalara göre, planktonlarla beslenen hamsi, çaça, istavrit gibi bu küçük pelajik balıklar müsilajın oluşumuna neden olan planktonların azalmasını sağlayacak."

Müsilajdan etkilenen balıkçılara da destek verileceğini duyuran Bakan Pakdemirli, Marmara Denizindeki müsilajdan etkilenen küçük balıkçı teknelerine destek miktarlarını açıkladı.

Pakdemirli, "Teknelerin büyüklüğüne göre 1000 lira ile 1450 lira arasındaki destek miktarını iki katına çıkarıyoruz "dedi.

1000 lira destek alan 2000 lira alacak, 1450 lira destek alan 2900 lira alacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.