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TIMETURK / EKONOMİ / Bakan Pakdemirli'den balıkçılara müjde: Ödemeleri yarın yapacağız

Bakan Pakdemirli'den balıkçılara müjde: Ödemeleri yarın yapacağız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmara Denizi'ndeki küçük ölçekli balıkçılara destekleme ödemelerinin yarın yapılacağını duyurdu.

2 Saat Önce
2021-11-04 13:18:02
Bakan Pakdemirli'den balıkçılara müjde: Ödemeleri yarın yapacağız

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Marmara Denizi'ndeki küçük ölçekli balıkçılara verilecek destek miktarını iki katına (2 bin- 2 bin 900 TL'ye) çıkardık. Marmara'da 3 bin 447 balıkçımız ödeme için başvurdu. Başvuran bölge balıkçılarımıza yaklaşık 8,2 milyon TL destekleme ödemesini 5 Kasım Cuma (yarın) günü yapacağız" ifadelerini kullandı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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