Bakan Nebati: Türkiye dünyadan önemli ölçüde pozitif olarak ayrıştı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kayseri'de Kültepe Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. Bakan Nebati, Türkiye'nin dünyadan pozitif ayrıştığını söyledi.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle;

"Türkiye ekonomi modeli sayesinde ülkemiz üretim, ihracat, istihdam ve makina-teçhizat yatırımlarında Dünyadan pozitif yönde ayrıştı. Dengeli bir şekilde büyüyoruz. Uluslararası kuruluşlar küresel büyüme tahminlerini aşağı yönlü güncellerken ülkemiz tahminlerini yukarı yönlü güncelliyorlar. 2022 yılında 250 milyar dolar ihracat hedefine yıl sonundan önce ulaşacağımıza inanıyorum.

Ek bütçe teklifimiz plan bütçe komisyonunda kabul edildi. Uygulamaya aldığımız Türkiye Ekonomi modeli sayesinde ülkemiz dünyadan önemli ölçüde pozitif olarak ayrıştı. Türkiyemiz pandemi sınavını başarıyla atlatmakla kalmamış, büyüme başarısını sürdürmeye devam etmektedir. İlk çeyrekte yüzde 7.3 büyüme ile dengeli şekilde büyüyoruz. Uluslararası kuruluşlar 2022 yılı büyüme tahminlerini ülkemiz için yukarı yönlü revize yapıyor.

"35 MİLYAR DOLARLIK TURİZM HEDEFİ AŞILACAK"

Uluslararası kuruluşlar küresel büyüme tahminlerini aşağı yönlü güncellerken ülkemiz tahminlerini yukarı yönlü güncelliyorlar.

2022 yılında 250 milyar dolar ihracat hedefine yıl sonundan önce ulaşacağımıza inanıyorum. Yıl sonu için belirlenen 35 milyar dolarlık turizm hedefi aşılacak."