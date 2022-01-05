Bakan Nebati, TOBB heyetini kabul etti
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasıyla görüşmeleri kapsamındaki ikinci kabulünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetimiyle bir araya geldi.
2022-01-05 17:50:05
Bakanlığın ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmede, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Birlik Yönetim Kurulu üyeleri yer aldı.
Görüşmede, "Türkiye Ekonomi Modeli"nin işleyişi ve yansımaları detaylı bir şekilde ele alındı. İş dünyası temsilcileriyle toplantıların devam etmesi bekleniyor. AA
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)