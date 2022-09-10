Bakan Nebati kur korumalı mevduat hacmini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Kur Korumalı Mevduat uygulamasının 1,3 trilyon liralık hacmi geçtiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kur Korumalı Mevduat uygulamasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 9 ay önce vatandaşlarımızın tasarruflarını korumak amacıyla hayata geçirdiğimiz Kur Korumalı Mevduat uygulaması, bugün 1,3 trilyon liralık hacmi geçmiş durumdadır” dedi.

Türk Lirası cinsinden varlıkların artmasının ve tasarrufların vadelerinin uzamasının finansal sistem dahilinde hem yatırımlar hem de krediler açısından öneme sahip olduğunu savunan Nebati, “Böylece tasarruf sahibi kazanırken bankacılık sistemimiz önünü görebiliyor ve yatırımcılarımız da likidite ihtiyaçlarını bu sayede kolaylıkla gideriyor” diye konuştu.

Nebati, tercihlerini liranın önceleyen bir anlayıştan yana kullandıklarını aktararak, “Sistemin çarkları Türk Lirası ile besleniyor. Bu bizim paramız, bizim tasarrufumuz ve bizim yatırımımız. Bugün gelinen noktada, Kur Korumalı Mevduat ve Katılım hesaplarında gerçek ve tüzel yatırımcı sayısı toplamda 2 milyon 138 bin 489'a ulaştı. Biz Türk Liramıza güvendikçe, ülkemizi her türlü şoktan, her türlü gerilim ve krizden korumayı başarırız” ifadelerini kullandı. .