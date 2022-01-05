Bakan Nebati: Kur artışı tartışılır olmaktan çıktı

MÜSİAD Başkanlar Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Yeni Türkiye Ekonomi Modelinde bir; ilk etap finansal istikrarı güçlendirici adımları atıyoruz. Kur artışı tartışılır olmaktan çıktı' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yeni Türkiye Ekonomi Modelinde bir; ilk etap finansal istikrarı güçlendirici adımları atıyoruz. Kur artışı tartışılır olmaktan çıktı. Kur korumalı mevduat ürününü en çok benimseyen bir sonuç almış olduk. Serbest piyasa koşulları altında döviz kurları dengeye kavuştu. Artık bir gündem maddemizi gündemimizden çıkarıyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin MÜSİAD Başkanlar Toplantısı'nda yaptığı açıklamalardan başlıklar:

20 Aralık tarihi bir milattır. Bugün Meclis'te yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalar başladı. Meclisimiz çalışmaları bitirdiğinde sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği tüm alanlarda adımlar atılmış olacak. Bize bir kalem yeter diyenlere bireysel yatırımcıların tekrar algı operasyonlarıyla zarar görmesini engelleyecek, Türk Lirasını güçlendirecek enstürmanlarımızın tamamını sunduk. Kolaylaştırıcı tedbiirlerimizi aldık. Bundan sonra yapılacak şey ekonomi politikalarını dikkatli şekilde takip etme, elimizdeki enstürmanları kendimize uygun bir şekilde kullanmak... 20 Aralık öncesi oluşturulmuş karamsar tablo ve döviz üzerindeki köpük terse çevrildi.

Kur korumalı TL mevduat hesabı her gün güncelleniyor. Vatandaşımız kendisini koruyor kazancını artırıyor. Dün itibariyle 91.5 milyar liraya ulaşan bir hacme geldik. Sadece bir enstürmandaki bir adımımız bile Türkiye'nin köpüklerle algı operasyonlarıyla nasıl karşı karşıya kaldığının önemli göstergesidir. Bitti köpükler. Algılar da bitti.

Yeni Türkiye Ekonomi Modelinde bir; ilk etap finansal istikrarı güçlendirici adımları atıyoruz. Kur artışı tartışılır olmaktan çıktı. Kur korumalı mevduat ürününü en çok benimseyen bir sonuç almış olduk. Serbest piyasa koşulları altında döviz kurları dengeye kavuştu. Artık bir gündem maddemizi gündemimizden çıkarıyoruz.

Kur korumalı TL mevduat hesabı her gün güncelleniyor. Vatandaşımız kendisini koruyor kazancını artırıyor. Dün itibariyle 91.5 milyar liraya ulaşan bir hacme geldik. Sadece bir enstürmandaki bir adımımız bile Türkiye'nin köpüklerle algı operasyonlarıyla nasıl karşı karşıya kaldığının önemli göstergesidir. Bitti köpükler. Algılar da bitti " diyen









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