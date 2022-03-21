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Bakan Nebati: Kimseyi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı İl Danışman Toplantısı'nda 'Enflasyona kimseyi ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz' açıklamasını yaptı.

18 Dakika Önce
2022-03-21 15:35:49
Bakan Nebati: Kimseyi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle;

"Bu ülke kötümserlere rağmen güçlenerek 21. yüzyıla damgasını vuruyor. Türkiye ekonomisini kur-faiz sarmalından çıkardık.

Petrol, emtia fiyatları yükseliyor, dünya bir enflasyon kıskacında, biz hep beraber bu işlerin üstesinden geliyoruz. Önümüzü kapatacak her türlü bürokratik engelin üzerine gideceğiz. Hiç kimse bu ülkenin yatırımcısına, girişimcisine engel koyamaz.

Şu anda Türkiye'nin aldığı önlemler, ortaya koyduğu dirayetle bölgemizin gücü olmaktan çıkmış, dünyanın en güçlü ülkelerinden, sözü dinlenen ülkelerinden, masada olan ülkelerinden biri haline gelmiştir.

Bütçe dengesinden, disiplininden asla taviz vermiyoruz.

Yatırımcılar Türkiye'ye gelsin diye bir koşacağız, Londra'ya da, Paris'e de, Körfez'e de, Japonya'ya da, Afrika'ya da gideceğiz ve onları buraya getireceğiz." .

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