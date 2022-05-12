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Bakan Nebati: KDV indirimine ek cesur adımlar atılacak

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Bakan Nebati: KDV indirimine ek cesur adımlar atılacak

Gıda sektöründeki firma temsilcileriyle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bakan Nebati, 'Vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırmak amacıyla uyguladığımız KDV indirimlerine ek olarak firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık' dedi.

2 Saat Önce
2022-05-12 15:32:26
Bakan Nebati: KDV indirimine ek cesur adımlar atılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gıda sektöründe faaliyet gösteren firmaların temsilcileriyle yaptıkları görüşmelere ilişkin, "Vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırmak amacıyla uyguladığımız KDV indirimlerine ek olarak firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

Bakan Nebati, Twitter hesabından, temel politika önceliği olarak belirledikleri enflasyonla mücadele çalışmalarına ilişkin paylaşım yaptı.

Gıda sektöründe faaliyet gösteren yem, kırmızı et, beyaz et ve yumurta üreticisi firmaların temsilcileriyle yapıcı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Nebati, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırmak amacıyla uyguladığımız KDV indirimlerine ek olarak firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık. Fiyatlardaki dalgalanmaların önüne geçmek ve istikrara kavuşmasını sağlamak için hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." .

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