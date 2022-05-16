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Bakan Nebati: Kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik
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Bakan Nebati: Kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Birlikten Berekete' temasıyla konut sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarıyla bir araya geldiklerini belirterek, 'Hepimizin ortak meselesi olan enflasyonla mücadelede vatandaşlarımızı rahatlatacak adımların atılması hususunda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik.' ifadesini kullandı.

2 Saat Önce
2022-05-16 16:05:29
Bakan Nebati: Kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik

Nebati, Twitter hesabından, konut sektörü temsilcileriyle yaptıkları toplantıya ilişkin paylaşımda bulundu.

"Birlikten Berekete" temasıyla konut sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarıyla bir araya geldiklerini belirten Nebati, şunları kaydetti:

"Hepimizin ortak meselesi olan enflasyonla mücadelede vatandaşlarımızı rahatlatacak adımların atılması hususunda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Çözüm alternatifleri üreterek yenilikçi uygulamalar geliştiren, iyi niyetli ve cesur girişimlerde bulunan kurumlarımızı sonuna kadar destekleyeceğimizin altını çizerek stokçuluğa ve fırsatçılığa kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi ifade ettik."

Nebati, bu kapsamda konut sektörüne yönelik açıklanan destek paketi dahil olmak üzere piyasadaki fiyatları mercek altına alarak birçok sektöre ilişkin denetimleri kesintisiz şekilde sürdürdüklerini, fiyat değişimlerini yakından takip ederek detaylı bir şekilde denetlediklerini bildirdi.

Ekran Resmi 2022-05-16 16.10.03

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