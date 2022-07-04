Bakan Nebati kamu çalışanı ve emekli maaşlarındaki artışı değerlendirdi

Kamu çalışanı ve emekli maaşlarındaki artışı değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, '2022 yılında kümülatif bazda asgari ücrete yüzde 94,6, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerine yüzde 85,5, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 78,6 artış yaptık' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fiyat artışları karşısında aldıkları ve almaya devam ettikleri çeşitli önlemlerin yanı sıra çalışanların, emeklilerin alım gücünün desteklenmesi amacıyla gerekli adımların atıldığını belirterek, "Böylece, 2022 yılında kümülatif bazda asgari ücrete yüzde 94,6, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerine yüzde 85,5, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 78,6 artış yaptık." dedi.

Nebati, sosyal medya hesabından, fiyat artışlarına yönelik aldıkları önlemleri değerlendirdi.

Finansal piyasalarda istikrarı artırmaya yönelik atılan adımlara rağmen başta enerji ve tarım ürünleri olmak üzere küresel emtia fiyatlarındaki yüksek artışların devam etmesinin, Türkiye'de de haziran ayında enflasyonun yüzde 4,95 gerçekleşmesinde etkili olduğuna işaret eden Nebati, enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak ve enflasyonun olumsuz etkilerini vatandaşlara asgari düzeyde yansıtmak amacıyla KDV indirimlerinden sübvansiyonlara, yönetilen-yönlendirilen fiyatlardan kritik ürünlerdeki dış ticaret tedbirlerine kadar birçok önlemin alındığını aktardı.

Nebati, fiyat artışları karşısında aldıkları ve almaya devam ettikleri çeşitli tedbirlerin yanı sıra çalışanların ve emeklilerin alım gücünün desteklenmesi amacıyla gerekli önlemleri hayata geçirdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Böylece, 2022 yılında kümülatif bazda asgari ücrete yüzde 94,6, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerine yüzde 85,5, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 78,6 artış yaptık. Önümüzdeki dönemde para ve maliye politikalarının güçlü eş güdümünün yanı sıra mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal politikaları hayata geçirerek fiyat artışlarının düşürülmesi hedeflenmektedir."