Bakan Nebati, iş insanlarıyla bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gıda ve perakende sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Yüksek İstişare Toplantısı'na katıldı.