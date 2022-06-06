Bakan Nebati: Gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızın alım gücünü korumak için çabalıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, 'Uyguladığımız politikalar ile artan enflasyon karşısında özellikle gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızın alım gücünü korumak için yoğun çaba sarf ediyoruz' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, artan enflasyon karşısında düşük gelirlileri korumak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ekonomi politikalarımızın esası; yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyümeyi sağlamak, yüksek katma değerli üretimi teşvik ederek ürettikçe büyümek ve büyümenin getirilerini toplumun tüm kesimlerine yansıtmaktır. Bu kapsamda, dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızı korumak amacıyla sosyal desteklerden vergi indirimlerine, tarımsal desteklerden enerji sübvansiyonlarına kadar gerekli tüm tedbirleri alarak vatandaşlarımızın gelir düzeyini ve refah seviyesini korumayı önceliklendirdik." .