Bakan Nebati, G-20 Bakanlar Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bugün düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na çevrim içi katılarak, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün gerçekleşen G-20 Bakanlar Toplantısı kapsamında yaptığı görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nebati, altıncı oturumun yapıldığı Birinci G20 Bakanlar Merkez Bankası Başkanları toplantısında Uluslararası vergi konusuna değindi.

Uluslararası vergi alanındaki kapsamlı gündemi desteklediğini belirten Bakan Nebati, "Endonezya Dönem Başkanlığı'nın tüm ülkelerin yararına kapsayıcı tartışmalar yapma niyetini memnuniyetle karşılıyoruz. G20'nin en önemli başarılarından biri uluslararası vergilendirme alanında olmuştur. G20, bu dönüm noktası niteliğindeki başarısı ile güvenilirliğini ve gücünü bir kez daha kanıtlamıştır. Öncü bir platform olma göuluslarrevini yerine getirmek adına G20'nin bu konuda sorumlu ve adil bir şekilde ilerlemeye devam etmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Nureddin Nebati toplantıda, G20'nin öneminden bahsederek, "G20'nin Kapsayıcı Çerçeveye verdiği desteğin, Ekim Bildirisi sonuçlarının uygun bir şekilde uygulanması adına çok önemli olduğuna inanıyoruz. İlke ve kurallar setinin sağlam ve net bir şekilde tasarlanması çok önemlidir. Bu nedenle, Kapsayıcı Çerçeve altındaki ilgili çalışma gruplarına gerekli teknik çalışmalar için yeterli alan sağlanmalıdır. Ortaya konulan çabaları takdir ederken her iki sütun kapsamındaki çalışmaları yakından takip etmeye devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum." dedi.

Vergi ve kalkınma konusuna da değinen Bakan Nebati, "G20 üyelerinin gelişmekte olan ülkelere kapasite geliştirme desteği ve teknik yardım sağlamaya devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu sayede, bu ülkeler yeni uluslar arası vergi mimarisine zamanlıca uyum sağlayabileceklerdir." ifadelerini kullandı.

Çevre konusunda ise, G20 üyeleri olarak, ulusal koşulların yanı sıra “Ortak fakat Farklılaştırılmış Sorumluluklar ve Göreceli Kabiliyetler” ilkesini de dikkate alarak karbon nötr ekonomilere doğru ilerlemek için sinerji içinde hareket etmeliyiz." diyen Bakan Nebati, son olarak da, hukukun diğer alanlarında olduğu gibi vergi kanunlarının da kadınların güçlendirilmesine katkıda bulunması gerektiğine inanıyoruz." cümlesini kullandı.

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