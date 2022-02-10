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Bakan Nebati fiyat artışlarına karşı alınacak tedbirleri açıklayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, fiyat artışlarına karşı tedbirler, yastık altı altınların finansal sisteme entegrasyonu ve KGF desteğini içeren paketi cumartesi günü açıklayacak.

2 Saat Önce
2022-02-10 12:57:36
Bakan Nebati fiyat artışlarına karşı alınacak tedbirleri açıklayacak

Ekonomi yönetimi, 12 Şubat Cumartesi günü fiyat artışlarıyla mücadele başta olmak üzere, üretim ve ihracat öncelikli birçok destek, tedbir ve teşvik paketi açıklayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son dönemde yaşanan fiyat artışlarının önüne geçmek amaçlı bazı tedbirlerin kamuoyuyla paylaşılacağı bir program düzenleyecek.

Nebati, cumartesi günü gerçekleştirilecek programda, bu tedbirlerin yanı sıra Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla işletmelere ve ihracatçılara destek sağlamak amaçlı selektif bir finansman destek paketini açıklayacak.

Toplantıda, "Türkiye Ekonomi Modeli" çerçevesinde, yastık altındaki altınların finansal sisteme aktarılması amacıyla atılacak adımlar da kamuoyuna duyurulacak.

Başta emtia fiyatlarındaki artışlarla son dönemde küresel bir sorun haline gelen enflasyon karşısında kapsamlı bir yol haritasını açıklamaya hazırlanan Bakan Nebati, alınacak önlemlere ek olarak tüm paydaşların katkısı ve desteğiyle üretici ve tüketici fiyatlarındaki artışların önüne geçmeye yönelik birçok tedbir paketine ilişkin bilgi verecek.

Yoğun katılımla gerçekleştirilmesi planlanan programda, iş dünyasından üst düzey yöneticilerin, STK'lerin, piyasadaki çatı kuruluşların temsilcilerinin ve kamu ile özel bankaların genel müdürlerinin hazır bulunmaları bekleniyor. .

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