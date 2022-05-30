Bakan Nebati: Enflasyonun geçici nitelikte olduğunu düşünüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Bankalar Birliği 65. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Nebati yarın açıklanacak ilk çeyrek büyüme oranlarındaki beklentiye ilişkin olarak "Öncü göstergeler büyümenin 2022 ilk çeyrekte yüzde 7 olacağına işaret ediyor" diye konuştu.

Nebati enflasyonun dışsal faktörlere bağlı olduğunu belirterek "Enflasyondaki yükselişte arz yönlü maliyet artışı faktörlerin ön plana çıktığını ve bu nedenle enflasyon görünümdeki bozulmanın geçici nitelikte olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Nebati'nin konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Küresel ekonomi zor bir dönemden geçiyor. Emtia fiyatlarındaki yüksek artışlar, tedarik zincirinde yaşanan sorunlar ve taşımacılıkta artan fiyatlar tüm dünyada enflasyonun sert bir biçimde yükselmesine sebep oldu. Bugün gelişmiş ülkeler son 40 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyor.

Tüm bu olumsuz gelişmeler karşısında mevcut kaynakları etkin kullanarak vatandaşın üreticinin maruz kaldığı yüksek fiyat artışlarını sübvanse ediyoruz.

Kronik sorun haline gelmiş cari açık sorunu ve neden olduğu sorunları kökten çözmek için tasarladığımız Türkiye Ekonomi Modeli ile istikrarlı ve güçlü şekilde büyümeye devam ediyor. Öncü göstergeler büyümenin 2022 ilk çeyrekte yüzde 7 olacağına işaret ediyor. İstihdamda salgın döneminde kayıpları telafi ettik. Ülkemiz, kaliteli ve sürdürülebilir bir büyüme göstermeye devam ediyor.

"ENFLASYONUN GEÇİCİ NİTELİKTE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Enflasyonla mücadeleyi en önemli önceliğimiz olarak görüyor ve bu kapsamda adımlarımızı atmaya devam ediyoruz.

Enflasyondaki yükselişte arz yönlü maliyet artışı faktörlerin ön plana çıktığını ve bu nedenle enflasyon görünümdeki bozulmanın geçici nitelikte olduğunu düşünüyoruz. Dışsal faktörlerden kaynaklanan artışların vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansıması için adımlar atmaya devam ediyoruz. KKM gibi yenilikçi metotlarla döviz kurunun enflasyon üzerindeki etkisini azalttık. Fiyat istikrarını kalıcı olarak sağlamak için çalışmaya devam ediyoruz.

Enflasyonla mücadeleyi sadece devletin çözeceği bir sorun olarak görmüyoruz. Tüm paydaşlarla ortak hareketi gerektiren çok kapsamlı bir süreç olduğunu düşünüyoruz. Sektörlerimizle tam bir koordinasyon halindeyiz. Milletimizi enflasyona ezdirmemek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."