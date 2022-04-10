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TIMETURK / EKONOMİ / Bakan Nebati enflasyonun düşeceği tarihi açıkladı

Bakan Nebati enflasyonun düşeceği tarihi açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyon ile ilgili açıklamalarda bulundu.

1 Saat Önce
2022-04-10 08:56:03
Bakan Nebati enflasyonun düşeceği tarihi açıkladı

Bakan Nebati, salgın sürecinde bütün olumsuz yorumlara rağmen Türkiye'nin başarılı bir şekilde büyüdüğünü ifade eden Nebati, 2020 ve 2021 büyüme performansından bahsetti.

Nebati, tüm olumsuz söylemlere ve iddialara, küresel tedarik zincirlerindeki bozulmaya ve sıkıntılara rağmen Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini belirterek "yandık, bittik, öldük" şeklindeki söylemlerin aksine Türkiye'nin geçen yıl yüzde 11 büyüdüğünü, kapasite kullanım oranlarının yüzde 80'e geldiğini, ihracatın 225 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

"TİCARET DÖNECEK, FABRİKALAR İŞLEYECEK, İŞLER DEVAM EDECEK"

Bakan Nebati, hala belirli zorlukların olduğunu ancak Türkiye'nin başarılı bir şekilde yoluna devam edeceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savaş geldi, patladı, dengeler bozuldu. Dünya buğday bulmakta, çelik bulmakta, mal taşımakta adeta bir dejavu yaşamaya başladı. Böylesine sıkıntılı bir ortamda yine aynı söylemler başladı, 'yandık, öldük, bittik.' Bu ülke ne yanar ne biter ne ölür. Bu ülke yoluna devam eder. Biz gözlerimizi kapatıp zorlukları görmezlikten gelmiyoruz. Zorluklar var, sıkıntılar var, enflasyonu görüyoruz. Mücadelemiz belli ne yapacağımızı biliyoruz. Tek istediğimiz, kol kola girmek, moral vermek, her türlü zorluğun üstesinden geleceğimizi hissetmek ve hissettirmek. Ticaret dönecek, fabrikalar işleyecek, işler devam edecek. Çalışanlarımız işlerine gidecek. Her zorlukta merak etmeyin kesinlikle bir kolaylık vardır. İnanan bunu bilir. Yeter ki biz işimizi sağlam yapalım. Birbirimize inanalım. Bir olalım, beraber olalım. Zorlukların üstesinden gelinceye kadar ortaya koyacağımız azmi enerjiye dönüştürelim ve bu enerjiyle yolumuza yürüyelim."

"GENÇLERİN, KADINLARIN, ÇOCUKLARIN NE İSTEDİĞİNİ BİLİYORUZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, 21. yüzyılın Türkiye'nin yüzyılı olduğunu belirterek küresel krizin ortasında olduklarını, salgının etkileri azalsa da tedarikte, petrol fiyatlarında, mal temininde ciddi sorunlar yaşamaya devam ettiğini, fiyatlar her yerde yükseldiğini söyledi.

Pazardaki fiyatları bildiklerini dile getiren Nebati, "Bu ülkede yaşıyoruz. Sokağında, pazarında, sofrasında, yolundayız. Otobüse de minibüse de biniyoruz hiç merak etmeyin. Bu dünyadan kopuk yaşamıyoruz. Bu dünyanın, ülkenin içerisindeyiz. Bu milletin gençlerin, kadınların, çocukların, iş dünyasının, çalışanların ne istediğini biliyoruz ve sıkıntıları paylaşıyoruz. Bu sıkıntıların üstesinden gelecek azmi de ortaya koyuyoruz. Koymaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Nebati, enflasyona ilişkin, "Aralık ayından itibaren bu ülkede her ay enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz ve yürüyeceğiz. İşler daha iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

İftar programına AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de katıldı. .

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