Bakan Nebati: Enflasyonla nasıl mücadele edileceğini en iyi bilenlerdeniz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Enflasyonun baskısı altındayız, halledeceğiz. Enflasyonla nasıl mücadele edileceğini en iyi bilenlerdeniz' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Şanlıurfa Viranşehir'de düzenlenen AK Parti mitinginde konuştu. Nebati, “Yatırımcının önünü kesenlerle mücadeleye etmeyi biliriz. Bürokratik engeller çıkaranların önünde biz duracağız” dedi.

Nebati daha önce yabancı yatırımcılarla yaptığı toplantıda, “Bir problem mi yaşadınız? Rahat olun. Bize hemen ulaşırsınız. Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun. Mevzuatı da değiştiririz.” demiş, bu sözler tartışmalara sebep olmuştu.

Bugünkü konuşmasında enflasyon konusunda da açıklamalarda bulunan Nebati. şunları söyledi:

“Zorluklar yaşıyoruz. Dünyada emtia, petrol fiyatları yükseliyor. Yansıtmamaya çalışıyoruz. Enflasyonun baskısı altındayız, halledeceğiz. Enflasyonla nasıl mücadele edileceğini en iyi bilenlerdeniz. Bu günler geçecek. Bugün karamsarlık yayanlar, insanların moralini bozmaya çalışanlar, Türkiye'yi şikayet edenlere sesleniyorum: Bu ülke hiç kimseye eyvallah etmez. 'Ülkede ayçiçek yağı bitti' dediler. Millete ayçiçeği yağı stoku yaptırdılar." .