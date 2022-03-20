DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Maliye Bakanı'ydı, Uber şoförü oldu
Rusya'ya darbe üstüne darbe! En seçkin komutanlarından birini daha kaybeti
İhracatçılardan ‘zabıta baskını’ açıklaması
Almanya'dan ABD'ye ''müzakere'' teklifi
Kocadağ'daki mağarayı karla doldurdular
AK Parti'den ''uzman çavuş'' açıklaması
Evde bakım maaşı yatan iller | 2022 mart evde bakım yardımı yattı mı?
Milli motosikletçi Deniz Öncü dünya 5'incisi oldu
Finlandiya’dan kritik NATO açıklaması
Analist Eric Krown, Bitcoin'in nisan ayında göreceği seviyeyi açıkladı
Türkiye'nin ilk SİDA'sı, Katar'a gidiyor
Gaziantep FK - Galatasaray maçını canlı izle! CANLI YAYIN
Belçika'da otomobil, kalabalığa daldı: Ölü ve yaralılar var
Bakan Nebati: Enflasyonla nasıl mücadele edileceğini en iyi bilenlerdeniz
Tüketim mallarına gelen zamlar maaşları eritti! Emekliler zor durumda

TIMETURK / EKONOMİ / Bakan Nebati: Enflasyonla nasıl mücadele edileceğini en iyi bilenlerdeniz

Bakan Nebati: Enflasyonla nasıl mücadele edileceğini en iyi bilenlerdeniz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Enflasyonun baskısı altındayız, halledeceğiz. Enflasyonla nasıl mücadele edileceğini en iyi bilenlerdeniz' dedi.

2 Saat Önce
2022-03-20 15:04:50
Bakan Nebati: Enflasyonla nasıl mücadele edileceğini en iyi bilenlerdeniz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Şanlıurfa Viranşehir'de düzenlenen AK Parti mitinginde konuştu. Nebati, “Yatırımcının önünü kesenlerle mücadeleye etmeyi biliriz. Bürokratik engeller çıkaranların önünde biz duracağız” dedi.

Nebati daha önce yabancı yatırımcılarla yaptığı toplantıda, “Bir problem mi yaşadınız? Rahat olun. Bize hemen ulaşırsınız. Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun. Mevzuatı da değiştiririz.” demiş, bu sözler tartışmalara sebep olmuştu.

Bugünkü konuşmasında enflasyon konusunda da açıklamalarda bulunan Nebati. şunları söyledi:

“Zorluklar yaşıyoruz. Dünyada emtia, petrol fiyatları yükseliyor. Yansıtmamaya çalışıyoruz. Enflasyonun baskısı altındayız, halledeceğiz. Enflasyonla nasıl mücadele edileceğini en iyi bilenlerdeniz. Bu günler geçecek. Bugün karamsarlık yayanlar, insanların moralini bozmaya çalışanlar, Türkiye'yi şikayet edenlere sesleniyorum: Bu ülke hiç kimseye eyvallah etmez. 'Ülkede ayçiçek yağı bitti' dediler. Millete ayçiçeği yağı stoku yaptırdılar." .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş