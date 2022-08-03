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Bakan Nebati enflasyonda düşüş için tarih verdi

Katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, aralık ayında enflasyonda düşüş başlayacağını ve şubat-mart aylarında düşüşün daha net hissedileceğini söyledi.

34 Dakika Önce
2022-08-03 22:09:01
Bakan Nebati enflasyonda düşüş için tarih verdi

A Haber canlı yayınına katılan Bakan Nebati gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları:

Salgın dönemi boyunca Türkiye farkını ortaya koydu. Ticaret canlı ve yepyeni pazarlar bulundu. (Salgın sonrası) Ekonomide bu işi biz bitireceğiz dediğimizde savaş planlarımızı öteledi. Savaş Türkiye'ye fiyat artışı olarak yansıdı. Türkiye'nin kapasitesi çok büyük. Ben ümitliyim... Türkiye salgın döneminde olduğu gibi şimdi de başarılı bir sonuç elde edecek. "Erdoğan gitsin" diyenler hayal kırıklığına uğrayacak.

Emtia fiyatları gerginlikten dolayı yükseliyordu, savaş ile beraber daha fazla arttı. Bu sürecin enflasyon ile yürüyeceğini ve biz muhalefetin bize bunun ile saldırmaya çalışacağını söylemiştik. TÜİK bugün rakamları açıkladı. Enflasyonun kalıcı olmaması için gerekli tedbirlerin alınması önemli.

Ben umutluyum çünkü Türkiye salgın döneminde olduğu gibi öyle bir başarılı sonuç elde edecek ki hepimiz şaşıracağız. Bundan yüzde yüz eminim. Türkiye'nin potansiyelini bilmeyenlerin hayal kırıklığına uğrayacağını bir süreci yaşayacağız.

Türkiye altyapısını tamamlanmış bir ülke ve kapasitesi çok büyük. Yanı başımızda savaş varken bile çarklar döndü."

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