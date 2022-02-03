Bakan Nebati: Enflasyon Nisan'da zirve yapacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyon rakamlarının nisan ayında zirve yapacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Japon ajansı Nikkei'ye konuştu. Bakan Nebati, enflasyon rakamlarının nisan ayında yüzde 50'in altında tepe yapacağını ifade etti.

Bakan Nebati'nin Nikkei'ye yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle;

"Enflasyon Nisan ayında yüzde 50'in altında tepe yapacak. Türk Lirası'nda daha fazla değer kaybı beklemiyorum. 19 Aralık'tan bu yana dövize önemli bir müdahale olmadı.

Kur korumalı mevduat planında toplam hacim 272 milyar lirayı aştı. Kur korumalı mevduata 113 milyar lira döviz hesaplarından geldi. İhtiyaç olduğu sürece kur korumalı mevduat sistemi devam edecek. Kur korumlaı mevduat sistemi tepe noktasına ulaştığında bir karar vereceğiz.

Enflasyona karşı koruma sağlayacak enstrümanlar düşünüyoruz, ancak bu tür enstrümanlara şu an için ihtiyaç yok. 2023 haziran seçimlerine kadar tek haneli enflasyona sahip olacağız. Bu programı uygulamak için 18 aya ihtiyacımız var ve seçimlere kadar 17 ayımız var.

Pazartesi ve salı günü Londra'da yatırımcılar ile biraraya geleceğim. Londra'dan sonra Cumhurbaşkanı'na BAE'de eşlik edeceğim ve G20'nin Jakarta toplantısına gideceğim. Ayrıca Bahreyn'i ve Londra'yı tekrar ziyaret edeceğim. Bahar aylarında Japonya, Çin ve Singapur'a gitmek istiyorum.

Uyguladığımız politikadan dönüş yok ve gündemimizde faiz artırımı yok.

Türkiye ekonomisi 2022'de yüzde 5 civarında büyüyecek." .