Bakan Nebati: Enflasyon küresel bir problem olarak ortaya çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Rusya-Ukrayna savaşının büyüme tahminlerini etkilediğini belirterek 'Enflasyon küresel bir problem olarak ortaya çıktı' açıklamalarında bulundu.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

İstanbul Ticaret Odası bir zamanlar ter döktüğüm, 640 bini aşan dünyanın en büyük, en köklü ticaret odalarından biri. Son 20 yılda gerçekleştirdiğimiz tüm atılımlarla küresel Ekonomi ve dünya siyasetindeki etkinliğimizi hissedilir oranda artırmamızda bu odanın katkısı vardır. Bugün güllük gülistanlık dünyayla karşı karşıya olmadığımızı biliyoruz. Küresel ölçekte yaşanan sorunların farklı şekillerde ülkemize yansıdığını biliyoruz. Tüm bu sorunların bizim için türlü fırsat ve imkanlar barındığını görecek ferasete sahibiz.

Biz problemleri yok saymıyoruz. Halının altına süpürme niyetimiz yok. Kalıcı çözümler için çalışıyoruz. Stratejik hamleler yaparak yolumuza devam ediyoruz. Kötümserler karamsarlık borazanını öttürmeye devam etsinler. Bizim iyimserliğimiz onlara da yeter. Bizim özgüvenimizin altı kesinlikle boş değil. Kimsenin en ufak bir endişesi dahi olmasın. Gerekirse ecdadımız gibi gemileri karadan yürütür, yolumuzdan hedefimizden sapmayız.

Dünya Bankası ve IMF toplantıları için Washington'daydık. Çok yoğun toplantılar serisini gerçekleştirdik ve evimize döndük. Konuşulan şeyler aynı şeyler. Bugün küresel ekonominin dalgalı seyrettiği dönemden geçiyoruz. Dünya salgının oluşturduğu ekonomik tahribatı onarmaya çalışırken Enflasyon küresel problem olarak ortaya çıktı. Her oturumun en önemli maddesi enflasyondu. Tüm dünyada bunu konuşacağız. Enerji ve gıda olmak üzere artışlar oldu. Rusya-Ukrayna savaşı ekonomideki büyüme tahminlerini yüzde 1 oranında düşürmüş yöne doğru kaydı. BM, 2022 büyüme tahminlerini 3,6'dan 2,6'ya düşürdüğünü açıkladı.

Merkez bankalarının para politikasında sıkılaştırmaya girmesi bu durum gelişen ekonomilerde borçlanma maliyetlerini artırıyor. Savaş ve tedarik zinciri kaynaklı arz yönlü baskılar ve yavaşlayan küresel büyüme ülkelerin risk primi artmasına tezatına sebep oluyor. Savaş Rusya ve Ukrayna'ya ihracatımızı olumsuz etkilemiş oluyor. Dolayısıyla etkisi sınırlı. Her ay her yıl inşallah ihracatımızdaki rekorları açıklamaya devam edeceğiz. Türkiye olarak ihracata sağlamış olduğumuz pazar ve alternatifler üretmekte, yeni modeller geliştirmekte ve bu sayede güçlüklerden kurtulmuş oluyoruz. En yüksek ihracat rakamlarına ulaştık.

Enerji hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı 2013 yılında yüzde 73.5 seviyesinde, bu yılın mart ayının yıllıklandırılmış oranı yüzde 98.2 seviyesine geliyor. Enerji hariç ihracat-ithalat dengelenmiş durumda. Bizim karşı karşıya kaldığımız şey şu. İthal ettiğimiz enerjinin maliyeti bizdeki dengeyi bozuyor. Bu dengeyi ihracatı daha fazla artırarak, turizmdeki olumlu gelişmeler sayesinde etkilerini en aza getirmiş olacağız.

Turizm alanında kayda değer pazar çeşitliliğine sahibiz. Rusya ve Ukrayna'dan oldukça yüksek ziyaretçi girişi var, artarak devam etmesini bekliyoruz. Çok şükür Mart ve Nisan ayında İstanbul'dan aldığımız bilgiler yüzde 90'ın üzerinde ki salgın öncesinde dahi yakalanmış ay yok, yıl yok.

Söz konusu gelişmelerin cari dengemizi olumsuz etkilemesi nedeniyle gerekli önlemleri tek tek alıyoruz. Böylesine küresel bir ortamda her yıl düzenli yapılan G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası başkanları toplantılarına katıldık. Ekim ayında da yapacağız bunu. Seneye Nisan'da da yapacağız. Bu toplantılarda bir çok oturuma katıldım. Dünyanın önde gelen şirketleriyle birebir toplantılar gerçekleştirdik. Ülkemizdeki yatırım fırsatlarına ilişkin kapsamlı bilgiler verdik. Sahip olduğumuz genç, dinamik nüfus, kapsamlı ve kararlı hamlelerimizle küresel zorluklarla mücadele kapasitemizin her geçen gün arttığını ifade ettik.

Birçok şirket bu fırsatları değerlendirerek Türkiye'de yatırımlarını artırmak istediklerini ifade ettiler. Özverili şekilde devam edeceğimizi vurguladık. Tavsiyem, uzaktan gazel okuyup orada ne işi var diyenlerin orada toplantılara katılan ilgili ülkelerin bakanları, temsilcileriyle ulaşamazlarsa oradaki herhangi birisiyle görüşüp ne konuştuğumuzu ve Türkiye'nin dışarıdan nasıl göründüğünü öğrenebilirler. Türkiye başka bir güzel yolda. Ah buradakiler şöyle bir gelseydiler orada Türkiye'ye olan ilgi ve alakayı, beklentileri görebilseydiler.

Sukuk ihracımızın çok başarılı şekilde ifade edip, yeni sukukları beklediklerini ifade ettiler. Türkiye'ye pozitif baktıklarına ve ülkemize sermaye girişlerine işaret ediyor. Bırakın kronik kötümserler felaket tellallığı yapıp dursunlar. Biz gerekirse gemileri karadan yürütür, hedeflerimize, hayallerimize ulaşmayı biliriz. Müzmin karamsarlar battık, bittik edebiyatından vazgeçemiyorlar. Özgüven sorunu olan kardeşlerimize şifa olacağız.

Yeni başarı hikayelerini beraber yazacağız. Türkiye vizyon sahibi ve güç merkezi olma konumunda. ABD'de yaptığımız tüm görüşmelerde Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki tavrını takdir ettiklerini bizlere defaatle net bir şekilde paylaştılar.

Bu işlerin üzerine de net ve kararlı şekilde gideriz. Tek çatı altında toplanılması, ekonomik birliklerin ahenk içinde çalışmasıyla olaylara bütüncül bakış açısıyla bakmamıza olanak sağladı. 20 Aralık günü bugün 782 milyar liraya ulaşan KKM'yi oluşturmakla kalmadı. Böylece mevduatların ortalama vadesini uzattık, döviz kurunda istikrarı sağladık. KGF ile 3 ayrı destek paketi açıklamamız, KGF kullanımlarında takibe düşme oranının yüzde 1 gibi düşük seviyede olması attığımız adımların doğruluğunu göstermekte. 150 milyar liralık uzun vadeli ve düşük faizli kredi imkanını da ilan ettik. Türk Lirası'na güvenin. TL üzerinden tarihi ucuz kredilendirmelerle sizin önünüzü açıyoruz. Kredilerin döviz ve Altın gibi kaynaklara gitmesini önlemek için ticari krediler yüzde 10 oranında zorunlu karşılık getirdik.

CNNTürk .