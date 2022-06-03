Bakan Nebati: Enflasyon düşüş eğilimine girdi

TÜİK’in bugün açıkladığı enflasyon verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun düşüş eğilimine girdiğini savundu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından olumlu karşılandı.

Bugün açıklanan enflasyon rakamlarının enflasyonun artış hızının kesildiğini ortaya koyduğunu ileri süren Nebati, “Nisan ayında yüzde 7,25 olarak gerçekleşen TÜFE aylık artış oranı Mayıs ayında yüzde 2,98 olarak gerçekleşerek düşüş eğilimine girmiştir” dedi.

Açıklamayı Twitter hesabından yapan Nebati, küresel salgın ve savaş ortamı nedeniyle oluşan enerji ve emtia fiyatlarındaki artışın tüm dünyada enflasyona yol açtığını belirterek, “Uyguladığımız politikalar, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar, vergi indirimleri ve sübvansiyonlar vasıtasıyla vatandaşımızın fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesini ve enflasyondaki gevşemenin artarak devamını sağlamak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

"GELİRLERİ ARTIRIP GELİR SEVİYESİNDEKİ DÜŞÜŞÜN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ”

Nebati, ‘iklim koşulları ve tarımsal üretimdeki artışın enflasyondaki düşüşü olumlu etkileyeceğini' dile getirerek, “Ayrıca, atacağımız ek adımlarla bir yandan insanlarımızın günlük hayatlarını etkileyen fiyat artışlarının önüne set çekerken diğer yandan da gelirleri artırarak gelir seviyesindeki düşüşün hızla önüne geçmeye devam edeceğiz. Enflasyonla mücadele önümüzdeki dönemde birinci önceliğimiz olmaya devam edecektir. Vatandaşlarımızın enflasyon baskısı altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz!” yorumunda bulundu.



TÜİK'in yıllık enflasyonu yüzde 73,5, üretici enflasyonu ise yüzde 132,16 ile rekor düzeye yükseldi. Aylık bazda TÜFE yüzde 2,98, Yİ-ÜFE yüzde 8,76 oldu.