Bakan Nebati: Enflasyon daha da hız kesecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, TÜİK'in açıkladı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı Twitter'dan enflasyon verilerine ilişkin mesaj yayımladı.

Bakan Nebati, dünyanın en büyük ekonomilerinin enflasyon ve resesyonla mücadele ettiği bir dönemden geçtiğini vurguladı. Nebati, "Bu ülkeler, son 40-50 yılın en yüksek enflasyon oranları karşısında ekonomilerinin durma noktasına geleceğinden endişe duyuyorlar" dedi.

Türkiye'nin yatırımı ve üretimi durdurmadan enflasyonla mücadelesini sürdürdüğünü vurgulayan Bakan Nebati, "Politikalarımızı da yatırım ve üretimi teşvik etmekten yana kullanıyoruz. Böylece, makine ve teçhizat yatırımları, 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,8 artmıştır" şeklinde konuştu.

Enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yapan Bakan Nebati sözlerine şöyle devam etti:

"Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz. Bugün açıklanan Ağustos ayı enflasyon verileri de bu projeksiyonlarımızı destekler niteliktedir. Yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan def edeceğiz"