Bakan Nebati: Enflasyon bir süre daha yüzde 40'larda gidecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyonun bir süre daha yüzde 40'larda gideceğini açıklarken krediler için “Bugüne kadar KGF kredilerinin yüzde 70’inin yatırım yerine yata, kata ve dövize gittiğini gördük. Alınan kredi yatırımlara gidecek” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, verileriyle kamuoyunda tartışma yaratan Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı (TÜİK) enflasyonun bir süre yüzde 40'lar civarında olacağını ifade ederken “Yıl sonunda baz etkisiyle yüzde 30'ların altına indirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Türkiye gazetesinin aktardığına göre, bir araya geldiği milletvekilleri, ekonomist, akademisyen ve iş dünyası temsilcilerine finans sektörüne yönelik atılacak yeni adımlarla ilgili bilgi verdi.

“Kamu bankalarına hazineden transfer yapılacak”

Habere göre Nebati'nin basına kapalı toplantıda yaptığı açıklamalar şöyle: Önümüzdeki süreçte, kamu bankalarının sermayelerine hazineden transfer yapılacak. Kaynak aktarımı ile kamu bankalarının kredi imkânları genişleyecek. Kamu gelirlerine dayalı ve altına dayalı sertifika çıkarılacak. BOTAŞ gibi KİT'lerin gelirlerine dayalı hisse senedi çıkarılacak. Merkez Bankası aracılığıyla uzun vadeli repo uygulaması gündemde. Bu uygulamalarla tasarrufların artırılmasını ve Türk lirasının cazip hâle getirilmesi hedefliyoruz. Sermaye piyasalarının büyütülmesi için vergisel iyileştirmeler olabilecek. Bankaların sanayicilere daha fazla kredi açması açısından adımlar olacak.

“Şirketlere 13 milyar liralık vergi desteği”

Kur korumalı mevduat sistemine şirketlerin de dahil edilmesine yönelik kanun çıktı. Buna göre döviz ve altın hesaplarını kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüştüren şirketlere kurumlar vergisi istisnası sağlanacak. Uygulama yönetmeliklerini yayınlanacağız, Şirketlere ait 90 milyar dolar civarında mevduat söz konusu. Bunun 10 milyar dolarının çözülmesini bekliyoruz. Yaptığımız hesaplamalarda 10 milyar dolar bozdurulursa, şirketler 13 milyar lira vergi istisnasından yararlanmış olacak. Yeni başka enstrümanlarla önümüzdeki günlerde kurlarda daha fazla gerileme bekliyoruz.

“KGF kredileri yata, kata, dövize gitmiş”

İhracata ve istihdama dönük büyüme modeli hedefimiz var. Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla kredi vereceğiz. Ama bu kredileri çok sıkı takip edeceğiz. Evvelden, sunulan kredilerin yüzde 70'i kata, yata, dövize gitmiş. Bunları tespit ettik. Artık kontrollü ve proje bazlı verilecek. Gereken takip yapılacak.

“Enflasyonda yaz aylarında bir miktar düşme olacak”

Hedefimiz enflasyonu aşağı çekmek. Bir süre yüzde 40'lar civarında olacak. Yaz aylarında bir miktar düşme olacak. Yıl sonunda baz etkisiyle yüzde 30'ların altına indirmeyi hedefliyoruz.

“Yabancı yatırımcı ilgili”

Doğrudan yabancı yatırımların önümüzdeki dönemde artmasını bekliyoruz. Türkiye yönelik bir ilgi olduğunu görüyoruz. Bunun istihdama da katkısı olacak. Yakın tarihte yurt dışına bazı ziyaretlerimiz olacak. Yatırımcılarla görüşeceğiz. .