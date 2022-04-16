Bakan Nebati ekonomik toplantılar için ABD'ye gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, ABD'ye gidecek. Bakanlıktan yapılan açıklamada Nebati'nin ABD'li mevkidaşlarıyla görüşerek küresel ekonomik riskleri değerlendireceği kaydedildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Nebati başkanlığındaki heyet, 19-22 Nisan'da Washington'da düzenlenecek "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı" ile uluslararası kuruluşların Bahar Toplantıları'na iştirak edecek.

KÜRESEL EKONOMİK RİSKLER DEĞERLENDİRİLECEK

Bu toplantılarda, küresel ekonomik görünüm ve riskler değerlendirilecek, Türk ekonomisine ilişkin son gelişmeler ile yürütülmekte olan ekonomik politikalar uluslararası finans çevreleriyle paylaşılacak.

Bakan Nebati, Washington ziyaretinde mevkidaşları, uluslararası kuruluşların başkanları, çok uluslu şirketler ile sivil toplum ve düşünce kuruluşlarının üst düzey yöneticileriyle ikili görüşmeler yapacak.

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