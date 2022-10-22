Bakan Nebati duyurdu: 6 bin liraya kadar destek verilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geleneksel kıyı balıkçılığını destekleme kapsamında 6 bin liraya kadar ödeme yapılacağını duyurdu.

Geleneksel kıyı balıkçılığı yapanlara maddi destek verilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamada, "Geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılarımızı destekliyoruz. 0-4,99 metre balıkçı gemileri için 3 bin 500 lira, 5,0-7,99 metre balıkçı gemileri için 4 bin 250 lira, 8,0-9,99 metre balıkçı gemileri için 5 bin 250 lira 10,0-11,99 metre balıkçı gemileri için ise 6 bin lira ödeme gerçekleştirileceğiz" dedi.

Nebati, "Kadın gemi sahiplerine/ortaklarına birim destekleme tutarının yüzde 25 daha fazlası verilecek. Üreticilerimize, ülkemize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. .