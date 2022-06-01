Bakan Nebati: Dengeli büyüme kompozisyonu 2022'de de devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, '2021 yılı başından itibaren gerçekleşen dengeli büyüme kompozisyonu, 2022 yılının ilk çeyreğinde de devam etmiştir' dedi.