Bakan Nebati'den ''yeni ekonomi modeli'' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, 'Ekonomide heterodoks politika yaklaşımını benimsedik. Yeni ekonomi modeli ile bir üst seviyeye çıkacağız' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'nde konuştu. Nebati'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle: Koronavirüs salgını ekonomilerde köklü değişikliklere sebep oldu. Batılı ülkeler alternatif tedarikçiler aradı. Türkiye stratejik lokasyonu ile önemli alternatif tedarikçi olarak öne çıktı. Ekonomide heterodoks politika yaklaşımını benimsedik. Yeni ekonomi modeli ile bir üst seviyeye çıkacağız. Modelimizin en önemli sac ayağı TL'ye güvenin artmasıdır. Döviz kurundaki artış, enflasyon üzerinde etkili oldu. Hayat pahalılığına karşı kamu maliyeti politikaları izliyoruz. Yeni ekonomi modelini devreye almasaydık enflasyonla birlikte ekonomik durgunluğu da yaşayacaktık. Ekonomimizdeki en önemli sorun enflasyon. Türkiye'de heterodoks politika üreteceğiz dediğimizde içeride ve uluslararası alanda kıyametler koptu. Ekonomi modelimizin insafsızca eleştirilmesini şaşkınlıkla karşıladık. Türkiye, dayatılan anlayışla hareket etmek zorunda değil. Türkiye, ekonomi modeli ile örnek olacak. .