Bakan Nebati’den ‘yastık altı altın’ açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomi ve piyasalara ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, yastık altı altın ve dövizle ilgili iddialarına cevap verdi.

Bakan Nebati'nin canlı yayında yaptığı açıklamalardan öne çıkan satılarlar:

“Yastık altı altınlar”

Basında bir yerde gördüm. "Şimdi de yastık altındaki altına göz diktiler" diye. Kendi üniversite hocalarına gitsinler. Kulaklarını çeksinler. Yastık altındaki altının piyasaya kazandırılması herkese kazandırır. Bir kısmı geçsin piyasanın ne hale geldiğini siz göreceksiniz. Alyansını, bileziğini, kalan son 5 kuruşunu bu davaya teslim eden insanların yaşadığı dönemden geliyorum. Bunlar diyorlar ya "pazara çık pazara çık" Allah bilir bir fukaranın evinde bir yemek yememişlerdir.

“AK Parti iktidarı sizin oyuncağınız değil”

Sayın Cumhurbaşkanımız hiçbir şey yapmamış olsun. Şu fakir fukaranın hastane kapısına gitmemesi bile, başkasına muhtaç olmama duygusunu yaşaması yeterli. Bugün Türkiye'de hiçbir partinin mensubuna minnet duymuyor. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekleştirdi. Türkiye'de kaç kişinin, firmanın borcu var. Biz bilmiyor muyuz. Sade vatandaşın dövizle ne alakası var. Adamları koşturdular döviz bürolarının önüne. Ne hakkınız var onları zarar ettirmeye. Kusura bakmayın. AK Parti iktidarı sizin oyuncağınız değil. Cumhurbaşkanımız o masum insanların oylarıyla buraya geldi. Hak hukuku gözeterek buraya geldi. Rakamlar gerçekler burada. Algı operasyonlarının süresi kısıtlıdır. Ellerinde patladılar. Gidip ağlasınlar.

Bütçe disiplini

Şimdi asgari ücretliye zam yapmışsınız. Kamu görevlilerine çok güzel anlaşma yapılmış. Bu ülkede bunların hakkı verilmesi lazım. Bu insanların hak ve hukukunu sağlamayacağız da kimlerin hakkını hukukunu sağlayacağız. Bu imkanlar sonuna kadar veriliyor. Maliye Bakanlığı, sabit gelirliler konusunda takozluk yapmayacak. Maliye politikalarında ve bütçede asla disiplinsizliğe yol açmayacağız. Gelirlerimiz artarken bunu bir yerlerde istifliyim anlayışına sahip değiliz.

“Öncelik bütçede, sonra gıda ve diğer bağlantılı komiteler toplanacak"

Akaryakıt fiyatlarını niye indirmiyorsunuz diyorlar? Geçici olan şeylerden vakti zamanında vazgeçersiniz. Salgın döneminde bazı şeylerden vazgeçtik. Salgın bitti mi bitti. Çift haneli rakamlara gidiyoruz. İhracatta patlama yapmış. Ülke dinamik bir ülke. Kamu maliyesi önemli bir kurum. Attığımız geçici süreli bir adamın toplanmasıdır. 125 milyar dolardan vazgeçmişiz. Piyasa davranışı çok açıktır. Yukarıya çok hızlı gider, aşağıya inme konusunda çok nazlıdır. 'Şimdi sopa değnek göstermeye başladı' diye dalga geçiyorlar. Devlet hem şefkatlidir, gerekirse sopasını çıkarır. Döviz fiyatları artarken tüm maliyetleri döviz artıyormuş gibi yansıtırsanız düşerken de aynı maliyeti yansıtacaksınız. Paşa gönlünüze göre olmaz. Biz enflasyonla ilgili parasal politikalar atmıyoruz. Yarın Fiyat İstikrarı Komitesi Toplantısı var. Burada mali politikaları da konuşacağız, Türkiye için çok önemli olan bakanlar arasındaki eşgüdüm. Hazine Bakanlığının yöneteceği bütçe, Türkiye bütçesidir. Yarın bizim artık bundan sonraki önceliğimiz enflasyon. Yarın bakanlarımızla beraber, tam katılımla toplantımızı yapacağız. Sonrasında da gıda komitesini toplayacağız. Bu üçü birbiriyle bağlantılı komiteler.

Swap anlaşmaları

Bu genelde yapışkan bir enflasyon. İster tehdit etsinler isterse farklı şey söylesinler. Biz kimsenin karına ortak değiliz. Şimdi yapacağız şey enflasyonla ilgili ön adımlarımızı atmak. Sadece finansal rakamlarla grafikler olayı anlamaya çalışırsanız eksik kalırsınız piyasayla işbirliği yapmanız lazım. Reelin etkisinin daha önemli olduğunu düşünürüm. Sadece telefonla aramam, ilçeleri ziyaret ederim. Sivil toplum kuruluşlarıyla konuşurum. Herkesi dinleyerek bunun üzerinden giderek adımlarımızı atarız. Yurt dışında Londra zirvesiyle başlayacağım. Yabancı yatırımcılarla, gurbetçiler, buradaki yabancıların temsilcileri olan Türklerle hızlı bir toplantı yapacağım. Uzak doğu neresi olursa iletişime geçeceğiz. Merkez Bankası görüşmelerini sürdürüyor. İyi anlaşmalar geliyor. Çok yakın zamanda.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.