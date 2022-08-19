Bakan Nebati'den ''yabancı yatırımcı'' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere ağustos ayında 13,6 milyar liralık yabancı yatırım gerçekleştiğini söyledi.

Söz konusu yabancı yatırım girişiyle eş zamanlı olarak TCMB rezervinde de 15,4 milyar TL'lik brüt rezerv artışı olduğunu ifade eden Nebati "Sermaye ve para piyasalarımızda güven ortamının sürdürülmesi açısından yabancı yatırımcının yüksek ilgisi bizleri sevindirmektedir." dedi.

Bakan Nebati'nin açıklaması şöyle;

"Borsamızın öncülüğünde sermaye piyasalarımız derinleşmeyi sürdürüyor. Borsa İstanbul'da işlem gören ve rekor seviyeleri test eden şirketlere 1-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında 13,6 milyar TL yabancı yatırım girişi gerçekleşti.

Eş zamanlı olarak, TCMB brüt rezervimizde de 3 haftalık süreçte 15,4 milyar dolar artış kaydedildi. Sermaye ve para piyasalarımızda güven ortamının sürdürülmesi açısından yabancı yatırımcının yüksek ilgisi bizleri sevindirmektedir.

Türkiye Ekonomi Modelimiz ile yürütülen politikalarımız çok yönlü ve hedef odaklı. Finans ve sermaye piyasalarını destekleyici adımlarımızı sürdürecek, üreterek büyüyen Türkiye olma yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz."