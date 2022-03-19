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TIMETURK / EKONOMİ / Bakan Nebati'den Türkiye ekonomisi açıklaması

Bakan Nebati'den Türkiye ekonomisi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Antalya’da düzenlenen Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu İş Zirvesi’nde konuştu.

2 Saat Önce
2022-03-19 15:18:53
Bakan Nebati'den Türkiye ekonomisi açıklaması

Bakanı Nureddin Nebati, "Faiz ve kur odağında sığ bir alanın içinde sıkışan Türkiye ekonomisini kurtardık elhamdülillah" dedi.

"ELHAMDÜLİLLAH EKONOMİYİ KURTARDIK"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Faiz ve kur odağında sığ bir alanın içinde sıkışan Türkiye ekonomisini kurtardık elhamdülillah" dedi. Bakan, Antalya'da düzenlenen zirvede yaptığı aciklamada" "Ayağımızın tozuyla Londra'dan geldik. Önce Fransa'da İklim ve Şehircilik Bakanı'mız Murat Kurum Bey ile istişareler gerçekleştirerek fon yatırımcılarıyla bir araya geldik. Türkiye tam bir ilgi alanıdır” dedi.

"ENFLASYON İLE MÜCADELE TİMİ"

Nebati ayrıca, “Elbette her şirket kazanacak. Ama bu işten farklı bir şekilde gelir elde edeceğim diyenlere enflasyonla mücadele timi gönderiyoruz. Şubatta yüzde 54,44'e ulaşan ve gelecek aylarda daha da yükselmesi beklenen enflasyona dair de konuşan Nebati, “Enflasyona karşı tedbirleri soruyorlar. Geçen ay hızlı şekilde temel gıdada KDV'yi yüzde 1'e düşürdük. Elektriğin KDV'sini yüzde 8'e düşürdük.Her alanda kademeli geçişleri sağlamaya çalıştık. Vergisel anlamda da adımlarımızı sıkı bir şekilde atmaya devam ediyoruz” dedi. ” ifadelerini kullandı. Bakan Nebati, Fransa'da yabancı yatırımcılara hitabında “Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda cumhurbaşkanımız var” demiş ve Türkiye'de tepkilere neden olmuştu. .

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