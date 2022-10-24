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Bakan Nebati'den ''reform'' açıklaması: Tüm işlemlerimizi elektronik ortama taşıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bütçenin oluşturulmasından kesin hesabın çıkarılmasına kadar tüm mali süreçleri elektronik ortama taşıdıklarını söyledi.

3 Gün Önce
2022-10-24 09:31:19
Bakan Nebati'den ''reform'' açıklaması: Tüm işlemlerimizi elektronik ortama taşıyoruz

Nebati Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamu maliyesinde gerçekleştirdiğimiz teknoloji reformu ile yeni bir dönemi başlatıyoruz. Geliştirdiğimiz yerli ve milli yazılım teknolojisiyle, bütçenin oluşturulmasından kesin hesabın çıkarılmasına kadar tüm mali süreçleri elektronik ortama taşıyoruz."

Nebati, konu ile ilgili bir görsel paylaştı:

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