Bakan Nebati'den Özgür Demirtaş'a sert yanıt!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kendisini eleştiren finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş'a canlı yayında yanıt verdi.

CNN Türk'te 7 Ekim 2022 Cuma günü bir programa konuk olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati; asgari ücret, memur ve emekli maaşı, enflasyon oranları ve faizlerle ilgili gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, kendisini sosyal medyada sıkça eleştiren Prof. Özgür Demirtaş'a da değinmeden geçmedi.

"EPİSTEMOLOJİK BİR KOPUŞ..."

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin geçtiğimiz hafta içinde Türkiye'nin yeni ekonomi modelinden söz ederken kurduğu şu ifadeler kamuoyunda gündem olmuştu:

"Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heteredoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır."

Bakan Nebati'nin bu sözlerinin ardından finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Twitter hesabından, "Allah Allah" paylaşımında bulunmuştu. Demirtaş daha sonra bir paylaşım daha yaparak, "İki gündür Epistemolojik olarak hayattan koptum, STAR WARS izliyorum. Obi Wan gibi Jedi gelmez vallahi" demişti.

BAKAN NEBATİ'DEN ÖZGÜR DEMİRTAŞ'A YANIT

Bakan Nebati katıldığı, canlı yayında Özgür Demirtaş için şunları söyledi:

Bilimsel bir toplantıydı. Akademik bilimsel bir toplantıda konuşacağınız format, doğaldır ki eğer sizin de bir akademik bir unvanınız varsa o dille olması lazım. Bunun başka türlüsü olamaz.

Ben doktor unvanını kullanıyorum, bunun için çok çaba sarf ettim. Resmi olarak akademisyenim. Ben doçentlik unvanını kullanmıyorum. Bunu yadsıyamazsınız.

Üniversitede üniversite hocası gibi, akademisyenle akademisyen gibi, gazeteciyle gazetecinin anlayacağı gibi, vatandaşla da herkesin anlayacağı gibi konuşurum.

Burada beni üzen şu. Akademisyenlerin tweetleri. Bir defa bunlar, ben niye orada yokum diye sorgulamaları gerekiyordu. Ama sorgulamıyorlar.

"BENİM SÖZLERİMDEN HİÇBİR ŞEY ANLAMAMIŞ"

Tweetleri okuyorum şimdi: 'Hadi şunu bir de kağıttan okumadan söylesene.' Bunu bir profesör söylüyor.

Koskoca profesör, 5 milyon takipçisi var, şunu demiş: 'Allah Allah.' Anlamamış. Bu hoca Türkiye'nin en önemli vakıf üniversitelerinden birinin hocası.

Benim sözlerimden hiçbir şey anlamamış 'Allah Allah' diyor. 'Ben epistemolojik bir kopuş yaşadım, şimdi filmleri izlemeye gidiyorum' diyor. Seviye bu.

"EPİSTEMOLOJİ DUYDUĞU İÇİN 'ALLAH ALLAH' DİYOR"

Bir karşılaştırma açısından söylüyorum, bu hocalara sesleniyorum. Beni eleştiren hocaların kitap sayısı toplamı 79. Alıntılanma sayısı 38 bin 511. Makale sayısı 865. Takipçi sayısı 9 milyon. Tümünün. Bir tanesinin tek başına 4.5 milyon takipçisi var.

Şimdi gelelim davet ettiğimiz hocalara. Toplam alıntılanma sayısı 396 bin. 21 hoca, benim dalga geçen hocaların alıntılanma sayısı 38 bin. Makale sayısı 7 bin 805.

Şimdi çok daha acı bir şey söyleyeyim; misafir hocalarımızın toplam takipçi sayısı 50 bin. 5-6 tanesinin sosyal medya hesabı var. Sadece bir tanesi çok yüksek 47 bin, bir tanesinin 25 takipçisi var, bir tanesinin 122 takipçisi var. Şimdi ne demeye çalışıyorum biliyor musunuz?

Bir grup epistemolojiyi duyduğu için 'Allah Allah' diyor. Bir grup sosyal medyada görünmeyip binlerce kitap yazıyor, on binlerce makale yazıyor, dünyanın en ünlü hocaları. Bunların içerisinde de kendi isimleriyle kuramları geçen hocalar var.

"STAR WARS'U İZLEMEYE GİDENE SESLENİYORUM!"

Şimdi Türk akademisini, Türk bilimini bu hale getirenlerin bundan utanmış olması lazım. Türkiye'deki bilim adamlarının yapması gereken, özellikle de ben hiçbir şey anlamadım, epistemolojiyi bırakıyorum, epistemolojik bir kopuş yaşayıp Star Wars'u izlemeye gidiyorum diyene sesleniyorum.

Hiç mi rahatsız olmadın böyle bir toplantıda katılımcı olmamaktan? Hiç mi rahatsız olmadın 5 milyon takipçinle dalga geçerken? Bu insanlar üretiyor.

Hiç mi rahatsız olmadın, bir Türk bilim adamı olarak üretmekten vazgeçip takipçilerine hoş görünmek için, 3-5 kelimelerle oynayıp üzerine gitmekle?

Hiç mi rahatsız olmadın, Türkiye'de bilim diye bir şey var, hiç mi rahatsız olmadın, Türkiye ekonomi modeli diye bir modelle iddialı bir şekilde çıkan bir hükümet, bir ekonomi yönetimi var bu modeli girdileri, çıktıları nedir, teorik altyapısı nedir, bunlarla ilgili hiçbir düşünce sarf etmeyi düşünmedin mi?

"TÜRK BİLİM DÜNYASININ SEFİL DURUMUNU GÖSTERİYOR"

Bununla ilgili aykırı bir makale yazmak aklına gelmedi mi? Bilim adamına yakıştıramıyorum. Türk bilim dünyasının düştüğü sefil durumu gösteriyor bu. Çok özür dilerim. Siz 20 tane kişinin yanında eğer iddialı bir şeyle çıkamıyorsanız...

Heterodoks politikalar var, kabul et etme, Türkiye'de uygulanır uygulanmaz, farklı şeyler, eleştir... Ben diyorum ki Türkiye modelini önce teorik çerçeveye oturttum, modelimin girdileri, çıktıları net olarak gösteriliyor.

"SOKAKTAKİ VATANDAŞIN EPİSTEMOLOJİYLE NE İŞİ OLUR"

Çerçevesi belli. Etkileşim içerisinde davranışı da katıyorum… Böyle bir hoca çıkıp epistemolojik kopuş yaşadım ve ben film izlemeye gidiyorum dediğinde bu gerçekten üzüldüğüm bir şey.

Binlerce insan beni eleştiriyor, dalga geçiyor, hiç rahatsız olmam. Sokaktaki vatandaşın epistemolojiyle ne işi olabilir. O alacağı domatesin, peynirin miktarına bakar. Onun bunlarla zaten işi yok. Ama bir bilim adamı bilim adamı gibi davranacak. .