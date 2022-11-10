Bakan Nebati’den kritik Londra iddiası!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra’ya gittiğinde kendisiyle görüşülmemesi için haber gönderildiğini iddia etti.

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Nebati ile görüşmelerinden bazı detayları aktardı.

Müderrisoğlu, Bakan Nebati'nin Londra ziyaretine ilişkin "Ben, gizli bir görüşme yapmadım. Hepsi açık, şeffaf ve devletin kayıtlarında olan temaslardı. Kamuoyu ile de paylaşıldı" dedi. Ve sonra sordu: "Kılıçdaroğlu kimlerle, ne konuştu, ne vaat etti, görüşmeyi kimler, ne için ayarladı?" dediğini aktardı.

Müderrisoğlu, Nebati'nin "Ben, hazinemiz adına Londra'ya gitmeden önce, 'Bunlarla görüşmenize gerek yok. Yakında biz iş başına geliyoruz. Muhatap almayın' diye haber gönderdiklerini de biliyorum!” sözlerini köşesine taşıdı.

“Kemal Bey'in o ifadesini, Türkiye'ye hakaret sayarım.” diyen Nebati “Kılıçdaroğlu 'Temiz para' diyormuş. Bizim, finansmanımızdan şüphemiz yok. Londra'da Eurobond ve Sukuk (kira sertifikası) ihracı ile doğrudan yatırımı ele aldık. 'Yatırımın önündeki engelleri kaldırdık, kaldırmaya hazırız. Türkiye güçlüdür, geleceği parlaktır, 21. yüzyılın ülkesidir' dedik. Nitekim Sukuk ihracımıza da 11 milyar dolar talep geldi, ilk etapta 3 milyar dolar kaynak temin ettik." ifadelerini kullandı. .