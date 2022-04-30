Bakan Nebati’den girişimcilere finansman paketi müjdesi!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 6 farklı girişimci tipine yönelik finansman paketini sosyal medya hesabından duyurdu. Söz konusu krediler kamu bankası Halkbank aracılığıyla verilecek.

Bakan Nebati, kredi paketini "Girişimcilerimize Bayram Müjdemiz; Fikirlerini hayata geçirmek isteyen tüm girişimcilerimize 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteğini uygun koşullarda devreye alıyoruz." sözleriyle duyurdu.

Krediler, 12 ay anapara ödemesiz dönem ve 60 aya kadar vade imkanı ile verilecek.

Kredi limitleri ise 100 bin lira ila 500 bin lira arasında belirlendi. .