Bakan Nebati'den Financial Times'a yanıt
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Financial Times'in geçtiğimiz günlerde açıklanan cari açık rakamlarına ilişkin haberine yanıt verdi.
2022-09-15 10:40:08
İngiltere'nin saygın finans/ekonomi gazetesi Financial Times, geçtiğimiz hafta yayınlanan cari açık rakamlarına ilişkin bir haber yayınladı.
Financial Times, haberde Türkiye'ye gelen dövizlerin nerden geldiğini sorguladı.
Bakan Nebati'de verdiği yanıtta "Türkiye Ekonomi Modeli, üretim, yatırım, istihdam, ihracat ve büyüme" ifadelerini kullandı.
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