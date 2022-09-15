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TIMETURK / EKONOMİ / Bakan Nebati'den Financial Times'a yanıt

Bakan Nebati'den Financial Times'a yanıt

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Financial Times'in geçtiğimiz günlerde açıklanan cari açık rakamlarına ilişkin haberine yanıt verdi.

15 Saat Önce
2022-09-15 10:40:08
Bakan Nebati'den Financial Times'a yanıt

İngiltere'nin saygın finans/ekonomi gazetesi Financial Times, geçtiğimiz hafta yayınlanan cari açık rakamlarına ilişkin bir haber yayınladı.

Financial Times, haberde Türkiye'ye gelen dövizlerin nerden geldiğini sorguladı.

Bakan Nebati'de verdiği yanıtta "Türkiye Ekonomi Modeli, üretim, yatırım, istihdam, ihracat ve büyüme" ifadelerini kullandı.

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